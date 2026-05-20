Fraude géante chez Telekom Malaysia : les États-Unis inculpent trois hauts dirigeants

Les autorités américaines ont inculpé trois hauts responsables liés à Telekom Malaysia pour un vaste système présumé de fraude ayant permis le détournement de plus de 20 millions de dollars au détriment du groupe malaisien.

Selon le département américain de la Justice, les accusés Mohd Hafiz Lockman, Mohd Yuzaimi Yusof et Khanh Thuong Nguyen occupaient des postes de direction au sein de la filiale américaine de l’entreprise.

Les procureurs américains affirment que les trois hommes ont utilisé de faux documents et des déclarations falsifiées afin de détourner des fonds de la société entre juillet 2020 et février 2026. Les autorités les accusent également d’avoir trompé des fournisseurs, des partenaires commerciaux, des auditeurs ainsi que des superviseurs basés aux États-Unis.

Dans un communiqué, le directeur adjoint du FBI, James C. Barnacle Jr., a dénoncé « un système de détournement de fonds délibéré et calculé » destiné à enrichir personnellement les accusés grâce à la falsification de documents d’entreprise.

L’un des suspects, Mohd Hafiz Lockman, a été arrêté à l’aéroport de San Francisco. Les deux autres se sont rendus aux autorités américaines le mois dernier. Les trois hommes font désormais face à plusieurs chefs d’inculpation, notamment pour fraude électronique, complot et usurpation d’identité aggravée.

Cette affaire met en lumière les risques de corruption et de fraude financière dans les grandes entreprises publiques internationales. Elle pourrait également avoir des conséquences importantes pour l’image et la gouvernance de Telekom Malaysia, acteur majeur des télécommunications en Malaisie.

Le ministère américain de la Justice poursuit son enquête afin de déterminer si d’autres personnes ou structures ont participé au système présumé de détournement de fonds.