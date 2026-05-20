Ebola frappe à nouveau le Congo : Barrick renforce l’alerte autour de l’immense mine d’or de Kibali

Le groupe minier Barrick Mining a renforcé ses mesures sanitaires autour de la mine d’or de Kibali, dans l’est de la République démocratique du Congo, après une nouvelle flambée d’Ebola ayant déjà causé au moins 131 morts dans une province voisine.

Selon un porte-parole de l’entreprise, des contrôles sanitaires renforcés ont été mis en place pour les employés de la mine située dans la province du Haut-Uele. Aucun cas n’a pour l’instant été détecté parmi les travailleurs du site, mais la société affirme avoir activé plusieurs mesures préventives face au risque de propagation du virus.

L’épidémie a été identifiée début mai dans la province voisine de l’Ituri, même si les autorités estiment que les premiers cas remonteraient à la fin du mois d’avril. Les autorités sanitaires congolaises considèrent que le bilan réel pourrait être supérieur aux 131 décès officiellement confirmés jusqu’à présent.

Barrick a notamment instauré des contrôles quotidiens de température, un suivi des déplacements des employés ainsi que des campagnes de sensibilisation sur les symptômes et les modes de transmission du virus. L’entreprise surveille également les déplacements des travailleurs venant des zones touchées.

Les spécialistes de la santé publique s’inquiètent particulièrement de la forte mobilité dans l’est du Congo, où les échanges permanents entre zones minières, centres commerciaux et frontières compliquent considérablement les efforts de confinement. Plusieurs employés de la mine de Kibali seraient originaires de la province affectée par l’épidémie.

Le virus Ebola, extrêmement dangereux et transmissible par les fluides corporels, provoque régulièrement des flambées meurtrières en République démocratique du Congo. Les précédentes épidémies avaient déjà fortement perturbé l’économie locale et les activités minières dans certaines régions du pays.

Dans ce contexte, les autorités sanitaires et les entreprises présentes dans l’est congolais tentent d’éviter une propagation incontrôlée du virus, alors que la région reste confrontée à d’importants défis logistiques et sécuritaires.