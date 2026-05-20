S’il est élu, Jean-Luc Mélenchon promet une refonte totale du paysage médiatique privé

Révélée par franceinfo et France Inter auprès de l’entourage du candidat, la mesure a de quoi secouer le monde médiatique : Jean-Luc Mélenchon, candidat de La France insoumise à l’élection présidentielle de 2027, souhaite démanteler les grands groupes de presse privés dès le premier trimestre suivant une éventuelle victoire. L’objectif affiché est de s’attaquer à la concentration des médias, jugée incompatible avec le pluralisme démocratique, en particulier lorsque ces groupes sont détenus par des milliardaires.

La mesure s’inscrit dans une critique récurrente de LFI à l’égard des grands actionnaires des médias français, qu’il s’agisse de Vincent Bolloré, Patrick Drahi, Bernard Arnault ou Xavier Niel, régulièrement mis en cause pour leur influence présumée sur les lignes éditoriales de leurs titres. Pour les insoumis, la propriété capitalistique de l’information constitue une menace structurelle pour l’indépendance journalistique et, par extension, pour la qualité du débat démocratique.

Une ambition constitutionnellement et juridiquement périlleuse

La faisabilité légale d’un tel projet reste entière. Démanteler des groupes privés par voie administrative ou législative soulèverait des questions majeures au regard du droit de propriété, de la liberté d’entreprendre et des engagements européens de la France. Toute nationalisation ou dissolution forcée d’entreprises de presse nécessiterait un cadre juridique solide pour résister à une censure du Conseil constitutionnel, sans garantie de succès.

Dans un paysage présidentiel déjà très encombré à gauche, cette annonce vise aussi à distinguer Mélenchon de ses concurrents en occupant un terrain radical que ni Raphaël Glucksmann ni François Hollande ne revendiqueront. Elle relance un débat sur la propriété des médias qui traverse toute la gauche française, mais que peu de candidats ont jusqu’ici transformé en proposition de gouvernement aussi frontale et datée.