Présidentielle 2027 : Gabriel Attal sur le point de franchir le pas, pressé par son parti et cinq cents élus

L’ancien premier ministre, Gabriel Attal, a annoncé mardi lors d’un point presse qu’il s’exprimerait «dans les prochains jours» sur une éventuelle candidature à l’élection présidentielle de 2027, quelques jours après que cinq cents élus locaux l’ont publiquement appelé à se lancer dans la course à l’Élysée. Cette déclaration imminente doit précéder un meeting programmé de longue date à Paris pour le 30 mai, qui prend désormais l’allure d’une rampe de lancement.

La pression s’est organisée sur deux fronts simultanément. Dans une tribune publiée le week-end dernier par La Tribune Dimanche, des élus parmi lesquels le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur Renaud Muselier et le maire de Bordeaux Thomas Cazenave ont estimé que l’élection de 2027 serait un «moment de bascule» et que Gabriel Attal était «la personne dont notre pays a besoin». En interne, le conseil national de Renaissance avait quant à lui adopté le 12 mai une motion appelant «le secrétaire général du parti à être candidat», à une écrasante majorité de 91 %.

Un calendrier balisé mais une candidature encore conditionnelle

Attal a multiplié les déplacements depuis la sortie de son livre fin avril, donnant à sa tournée des allures de pré-campagne assumée. Formellement, il dispose jusqu’au 1er octobre pour déclarer sa candidature, laquelle «ne deviendra effective qu’après un vote des adhérents organisé dans les prochaines semaines», selon les règles fixées par Renaissance.

Dans un paysage présidentiel particulièrement encombré à droite et au centre, avec les candidatures déclarées ou en gestation d’Édouard Philippe, Bernard Cazeneuve, Raphaël Glucksmann ou François Hollande, l’ancien Premier ministre de 36 ans mise sur sa jeunesse et sa popularité persistante pour occuper un espace central. Son entrée officielle dans la course, attendue avant la fin du mois, devrait redistribuer les équilibres d’un camp macroniste qui cherche encore son successeur naturel.