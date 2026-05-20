C’est une affaire qui secoue l’Espagne, le monde de la mode et les milieux d’affaires internationaux. Jonathan Andic, fils aîné d’Isak Andic, fondateur de l’empire Mango, a été arrêté par la police catalane dans le cadre de l’enquête sur la mort de son père, décédé en décembre 2024 après une chute d’environ 100 mètres lors d’une randonnée sur le massif de Montserrat, près de Barcelone. D’abord considérée comme accidentelle, la mort du milliardaire fait désormais l’objet d’une enquête pour homicide présumé.

Les images exclusives Entrevue : Jonathan Andic menotté, puis libre après le paiement d’une caution

Selon les images exclusives obtenues par Entrevue, Jonathan Andic apparaît quittant les locaux de police menotté, avant d’être présenté devant la justice à Martorell, en Catalogne. À l’issue de son interrogatoire, la juge a ordonné son placement en prison provisoire, mais avec possibilité d’éviter l’incarcération contre le versement d’une caution d’un million d’euros. Le fils du fondateur de Mango a finalement été remis en liberté après paiement de cette somme. Son passeport lui a été retiré et il doit rester à disposition de la justice espagnole pendant la durée de l’enquête.

Une chute mortelle lors d’une randonnée père-fils

Le drame remonte au 14 décembre 2024. Isak Andic, 71 ans, fondateur de Mango, se trouvait en excursion à Montserrat avec son fils Jonathan lorsqu’il a chuté dans un ravin. Sur le moment, la piste accidentelle avait été privilégiée. Mais au fil des mois, les enquêteurs ont relevé des zones d’ombre, notamment des incohérences présumées dans les déclarations de Jonathan Andic, qui était le seul accompagnant de son père au moment des faits.

La justice espagnole soupçonne un homicide, la famille Andic dénonce l’absence de preuves

Le tribunal évoque plusieurs éléments ayant conduit à requalifier le dossier : des contradictions dans les déclarations, une relation père-fils présentée comme tendue, de possibles enjeux financiers et des conclusions médico-légales qui auraient écarté la thèse d’un simple accident. À ce stade, Jonathan Andic reste présumé innocent.

La famille Andic continue de soutenir Jonathan Andic. Dans un communiqué, elle affirme qu’il n’existe aucune preuve valable contre lui et se dit convaincue que la procédure judiciaire établira son innocence. La défense conteste fermement les soupçons d’homicide et appelle au respect de la présomption d’innocence.

Mango face à une affaire judiciaire explosive

Isak Andic avait fondé Mango en 1984 et transformé la marque espagnole en l’un des géants mondiaux du prêt-à-porter. Sa mort avait provoqué une onde de choc en Espagne, où l’homme d’affaires était considéré comme l’une des grandes figures de la réussite entrepreneuriale catalane. Depuis son décès, Jonathan Andic occupe une place importante au sein de la famille propriétaire, même si Mango refuse pour l’heure de commenter publiquement l’affaire judiciaire. L’arrestation de Jonathan Andic marque un tournant spectaculaire dans ce dossier. Pour la justice espagnole, la question est désormais claire : Isak Andic est-il mort à la suite d’un tragique accident de montagne, ou sa chute a-t-elle été provoquée ? La réponse dépendra des conclusions de l’instruction.