Stellantis veut ouvrir son usine de Rennes au groupe chinois Dongfeng

Stellantis et le constructeur chinois Dongfeng ont signé un protocole d’accord non contraignant visant à créer une coentreprise européenne, détenue à 51 % par Stellantis et à 49 % par Dongfeng, dédiée aux ventes, à la distribution, aux achats et à l’ingénierie sur les marchés européens ciblés. Les deux partenaires envisagent également d’assembler des véhicules électriques Dongfeng dans l’usine de La Janais, près de Rennes, en Ille-et-Vilaine, conformément aux exigences réglementaires européennes en matière de fabrication locale.

Cette coentreprise serait plus précisément chargée de distribuer les véhicules électriques premium de la marque Voyah de Dongfeng en Europe, en s’appuyant sur le réseau commercial de Stellantis et son expertise après-vente. Elle hébergerait également des activités conjointes d’achats et d’ingénierie, destinées à tirer parti de l’écosystème très compétitif des véhicules électriques chinois développé par Dongfeng.

Un site breton menacé de fermeture qui retrouverait un second souffle

Le site de La Janais, dont l’avenir était incertain depuis la réduction progressive des volumes de production ces dernières années, retrouverait ainsi une raison d’être industrielle. Stellantis et Dongfeng ont par ailleurs récemment annoncé, dans le cadre de leur coentreprise historique en Chine, la production de nouveaux modèles Peugeot et Jeep sur le marché domestique chinois et à l’exportation, renforçant ainsi la dimension croisée de leur partenariat.

L’accord intervient dans un contexte européen particulièrement sensible sur la question des véhicules électriques chinois, Bruxelles ayant instauré des droits de douane additionnels pour freiner leur pénétration du marché. En produisant localement, Dongfeng contournerait ces barrières tarifaires tout en satisfaisant aux critères d’origine européenne. Le PDG de Stellantis, Antonio Filosa, a salué un accord qui «donne une nouvelle dimension» à une coopération «récemment renforcée» avec le partenaire chinois, «au bénéfice des clients dans le monde entier».