Nicolás Maduro sous pression : les États-Unis ouvrent une deuxième enquête criminelle explosive

Les autorités américaines mènent une seconde enquête criminelle contre l’ancien président vénézuélien Nicolás Maduro, selon plusieurs sources proches du dossier. Cette nouvelle procédure pourrait déboucher sur de nouvelles inculpations visant l’ex-dirigeant déjà poursuivi par la justice fédérale américaine.

L’enquête est conduite par le bureau du procureur fédéral de Miami et se concentre notamment sur de possibles opérations de blanchiment d’argent. D’après des responsables américains, les investigations étaient déjà en cours lorsque le président Donald Trump a ordonné en janvier une opération militaire ayant conduit à l’arrestation de Maduro et de son épouse, Cilia Flores.

Cette affaire vient s’ajouter aux poursuites déjà engagées contre Maduro devant un tribunal fédéral de New York. L’ancien chef d’État est accusé de narcoterrorisme, de trafic de drogue et d’autres infractions liées à un présumé réseau criminel international. Il a plaidé non coupable et reste détenu dans une prison de Brooklyn en attendant son procès.

Selon les sources citées par Reuters, les enquêteurs américains cherchent à déterminer si des circuits financiers liés à Maduro ont été utilisés pour dissimuler ou transférer illégalement des fonds. Les investigations pourraient également concerner d’autres membres ou proches de l’ancien pouvoir vénézuélien.

L’affaire est politiquement très sensible, car l’acte d’accusation initial déposé à New York en 2020 avait servi de justification légale à l’opération militaire américaine menée à Caracas pour renverser Maduro et l’arrêter. Cette intervention avait provoqué de vives tensions diplomatiques dans la région.

Pour l’instant, le ministère américain de la Justice n’a pas confirmé si cette seconde enquête débouchera officiellement sur de nouvelles poursuites. Mais elle montre que Washington continue d’intensifier la pression judiciaire contre l’ancien dirigeant vénézuélien et son entourage.