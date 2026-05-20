L’Union européenne valide l’accord commercial avec les États-Unis

Les eurodéputés et les États membres de l’Union européenne ont trouvé un arrangement provisoire pour mettre en œuvre l’accord commercial conclu l’été dernier avec les États-Unis. L’annonce a été faite mercredi à l’aube par la présidence chypriote de l’UE, mettant fin à plusieurs mois de tractations internes. Ce compromis intervient alors que l’administration Trump avait fixé un ultimatum sur les droits de douane, menaçant de nouvelles mesures protectionnistes si Bruxelles tardait à ratifier le texte négocié en 2025.

Un ultimatum américain derrière l’urgence

L’accord commercial signé durant l’été visait à apaiser les tensions commerciales transatlantiques et à éviter une nouvelle guerre douanière entre les deux blocs économiques. Les négociations avaient abouti après des mois de discussions tendues sur l’accès aux marchés et les normes industrielles. La mise en œuvre rapide de ce texte devient désormais prioritaire pour éviter que Washington ne décide unilatéralement d’imposer des tarifs supplémentaires sur les produits européens.

Vers une ratification accélérée

Le compromis trouvé entre le Parlement européen et le Conseil de l’UE permet d’accélérer la ratification du traité commercial. Les prochaines étapes consisteront à finaliser les détails techniques avant une entrée en vigueur effective de l’accord. Cette avancée diplomatique témoigne de la volonté européenne de maintenir des relations commerciales stables avec Washington, malgré les divergences politiques persistantes entre les deux rives de l’Atlantique.