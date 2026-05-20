Taïwan défie Pékin : Lai Ching-te veut dire à Trump que la Chine menace la paix régionale

Le président taïwanais Lai Ching-te a déclaré mercredi que s’il avait l’occasion de s’entretenir avec le président américain Donald Trump, il lui affirmerait que la Chine « sape la paix » et accroît les tensions dans la région asiatique. Il a également insisté sur le fait que personne n’avait le droit « d’annexer » Taïwan.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions entre Taipei et Pékin. La Chine considère Taïwan comme une partie intégrante de son territoire et accuse régulièrement Lai Ching-te de défendre des positions séparatistes. Les autorités chinoises ont récemment affirmé qu’il avait « trahi Taïwan » en multipliant les prises de position hostiles à Pékin.

Aucun président taïwanais et américain ne s’est entretenu directement depuis 1979, année où Washington a transféré sa reconnaissance diplomatique de Taipei vers Pékin. Toutefois, Donald Trump a laissé entendre ces derniers jours qu’un appel avec le dirigeant taïwanais restait envisageable.

Les relations entre Taïwan et les États-Unis traversent actuellement une période délicate. Bien que Washington demeure le principal soutien militaire et politique de l’île, Donald Trump a récemment adopté un ton plus prudent après une rencontre avec le président chinois Xi Jinping.

Le président américain a notamment indiqué qu’il n’avait pas encore pris de décision concernant de nouvelles ventes d’armes à Taïwan. Il a également qualifié l’île de « bon atout dans les négociations », tout en affirmant ne pas vouloir encourager une déclaration formelle d’indépendance.

Face à la pression croissante de Pékin et aux incertitudes sur le soutien américain, Lai Ching-te cherche à maintenir des canaux de communication ouverts avec Washington tout en affirmant la souveraineté de Taïwan. La situation continue d’être suivie de près par les puissances régionales, qui redoutent une escalade militaire dans le détroit de Taïwan.