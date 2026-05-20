Crash d’Air India : l’Inde va superviser des tests sensibles de Boeing sur un système de carburant

Les autorités indiennes de l’aviation civile vont se rendre à Seattle pour superviser des tests menés par Boeing sur un composant du système de carburant du Boeing 787, selon des documents consultés par Reuters. Ces essais interviennent dans le cadre d’une enquête liée à un incident impliquant un vol d’Air India à destination de Londres.

Les tests portent sur un panneau de commande du carburant retiré d’un Boeing 787 après que des pilotes ont signalé un dysfonctionnement potentiel lors d’un vol reliant Londres à Bengaluru en février. Les autorités indiennes ont qualifié ces vérifications de « sensibles » et insistent pour être présentes sur place lors des essais.

Selon des sources gouvernementales, les contrôles effectués à Seattle visent notamment à examiner le mécanisme de verrouillage des interrupteurs de carburant. Ces composants jouent un rôle crucial dans l’alimentation des moteurs, en régulant le flux de carburant nécessaire au fonctionnement de l’appareil.

Les inquiétudes autour de ce système ont été ravivées après un accident mortel impliquant un Boeing 787 d’Air India en juin dernier dans l’État du Gujarat, qui a coûté la vie à 260 personnes. Le rapport préliminaire de l’enquête avait mis en évidence un possible dysfonctionnement des interrupteurs de carburant, qui auraient été désactivés presque simultanément, entraînant une perte de puissance des moteurs.

Lors de l’incident de février, les pilotes avaient constaté que les interrupteurs ne restaient pas correctement en position lors des premières tentatives de mise en marche des moteurs, avant de fonctionner normalement lors d’un essai ultérieur, selon la Direction générale de l’aviation civile indienne.

Ces éléments placent une nouvelle fois le constructeur américain sous surveillance, alors que les enquêteurs cherchent à déterminer si un défaut technique ou un problème de conception pourrait être à l’origine des incidents récents impliquant le Boeing 787 Dreamliner.