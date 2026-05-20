Drame sur «Koh Lanta» en Grèce : un candidat de 21 ans amputé après avoir été percuté par un bateau

Le tournage de Survivor Greece, le Koh Lanta grec, a basculé dans le drame. Stavros Floros, candidat de 21 ans de l’émission, a été grièvement blessé après avoir été percuté par une embarcation alors qu’il pratiquait la pêche au harpon en mer, pendant une pause du tournage en République dominicaine. L’accident a entraîné une amputation partielle de la jambe gauche et de graves blessures à la cheville droite.

Le candidat percuté par un bateau lors d’une sortie en mer

L’accident s’est produit le 10 mai, au large de Saona Island, une zone touristique très fréquentée par les bateaux. Le jeune candidat se trouvait dans l’eau pour une session de pêche sous-marine lorsqu’une embarcation ne l’a pas vu et l’a heurté. Il aurait plongé sans bouée de signalisation en surface, dans un secteur où circulaient des bateaux de touristes. Sous l’impact, Stavros Floros a été touché par l’hélice du moteur hors-bord. Ses blessures aux membres inférieurs ont nécessité une prise en charge d’urgence. Sa jambe gauche a été amputée sous le genou, tandis que sa cheville droite a également été sévèrement atteinte.

Le jeune homme hospitalisé dans un état grave mais stable

Les secours sont intervenus immédiatement sur les lieux. Le candidat a été évacué en urgence vers un hôpital de La Romana, sur la côte sud de la République dominicaine. Son état a été décrit comme grave mais stable. Ses jours ne seraient désormais plus en danger. Une prise en charge dans un centre médical spécialisé aux États-Unis a également été envisagée afin d’assurer la suite de ses soins et sa rééducation.

L’émission suspendue, une enquête ouverte

À la suite de l’accident, la diffusion de la treizième saison de Survivor Greece a été interrompue. Le programme ne devrait pas revenir à l’antenne tant que les circonstances exactes de l’accident n’auront pas été établies.

Un choc pour les candidats et la production

Ce drame a provoqué une vive émotion autour de l’émission. Le tournage, organisé en République dominicaine, a été stoppé après l’accident. La chaîne grecque SKAI TV, qui diffuse le programme, a exprimé son soutien au candidat et indiqué que son accompagnement médical resterait une priorité. Stavros Floros, présenté comme l’un des participants de cette nouvelle saison, entame désormais un long parcours médical après un accident qui a brutalement interrompu l’aventure.