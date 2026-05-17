Surprise : Thomas Sotto annonce son départ de RTL après deux saisons à la tête de la matinale

C’est une annonce à laquelle on ne s’attendait pas. Thomas Sotto va quitter RTL à la fin de la saison. Le journaliste, qui pilotait la matinale de la station depuis deux saisons, a annoncé son départ ce dimanche soir dans un message publié sur Instagram. Il quittera non seulement la matinale, mais aussi la station dans les prochaines semaines.

Dans son message, Thomas Sotto évoque un mélange de tristesse et de reconnaissance après ces deux années passées au micro de RTL. Il remercie notamment la rédaction, les chroniqueurs, les équipes techniques et Amandine Bégot, avec qui il avait partagé sa première saison sur la matinale.

Un départ sans explication détaillée

Le journaliste ne donne pas précisément les raisons de son départ. Son message se veut surtout tourné vers les remerciements et le bilan de ces deux saisons. D’après Le Parisien, il s’agirait toutefois d’une décision récente de RTL. Le quotidien rappelle que la dernière vague d’audiences n’était pas favorable à la matinale animée par Thomas Sotto, avec 1,11 million d’auditeurs, soit 89 000 de moins qu’un an plus tôt.

Deux saisons à la tête d’une tranche stratégique

Pour rappel, Thomas Sotto avait pris les commandes de la matinale de RTL à la rentrée 2024, après son départ de Télématin sur France 2. Il y avait remplacé Yves Calvi, dans une tranche particulièrement exposée et stratégique pour la station.

Un message d’adieu sobre et reconnaissant

Dans son message, Thomas Sotto insiste sur les souvenirs laissés par cette expérience. Il évoque l’enthousiasme de l’équipe et salue le travail collectif mené autour de la matinale. Son ton reste mesuré, sans attaque ni justification publique. Cette annonce marque donc la fin d’un cycle pour RTL, qui devra désormais préparer la suite de sa matinale, l’un des rendez-vous les plus importants de son antenne. À ce stade, aucun nom de successeur n’a été officialisé dans les éléments publiés.