«Ma mère ne me l’aurait pas pardonné». Pourquoi Michel Drucker n’a jamais invité les Le Pen

Michel Drucker a expliqué pourquoi il a toujours refusé d’accueillir dans ses émissions la famille Le Pen et des membres du Rassemblement national. L’animateur, figure historique de la télévision française, assume un choix qu’il présente comme lié à son histoire familiale et à ses convictions personnelles.

Depuis plusieurs décennies, Michel Drucker a reçu de très nombreuses personnalités politiques, artistiques et médiatiques sur ses plateaux. Mais il affirme avoir toujours fixé une limite concernant Jean-Marie Le Pen, sa famille et, plus largement, les représentants de l’extrême droite.

« Sans cette gauche, je n’aurais pas été français »

Pour justifier cette position, Michel Drucker rappelle l’histoire de sa famille, naturalisée française sous le Front populaire. Il explique être resté très attaché à cette période et à ce qu’elle représente pour ses parents. « Ma famille a été naturalisée française il y a 90 ans par la gauche de Léon Blum. Je suis très attaché à cette époque et je suis resté fidèle à mes parents. Sans cette gauche, je n’aurais pas été français. Je n’ai jamais reçu les Le Pen dans mes émissions. J’ai reçu tous les politiques, mais Le Pen, c’était très compliqué pour moi », déclare-t-il.

Une décision critiquée

Michel Drucker reconnaît que cette position lui a valu des reproches. Certains lui en ont voulu de ne pas recevoir les Le Pen alors qu’il avait ouvert ses plateaux à d’autres responsables politiques, y compris des personnalités très marquées à gauche. Il cite notamment Arlette Laguiller, Jean-Luc Mélenchon lorsqu’il était ministre, ainsi qu’Olivier Besancenot. Pour lui, la différence relevait d’un rapport intime à son histoire familiale.

« Prendre des gens d’extrême droite sur mon plateau, ma mère ne me l’aurait pas pardonné »

L’animateur insiste sur le poids de ses origines et du passé de ses parents dans cette décision. Il affirme que recevoir des personnalités d’extrême droite aurait été impossible pour lui au regard de ce qu’a vécu sa famille. « Indépendamment de mes problèmes personnels, venant d’où je viens et compte tenu du passé de mes parents, c’est vrai que prendre des gens d’extrême droite sur mon plateau, ça, ma mère ne me l’aurait pas pardonné », explique Michel Drucker.

Des émissions centrées sur la vie, pas sur la politique

Michel Drucker avance également une autre raison : la nature de ses émissions. Selon lui, ses programmes n’étaient pas conçus comme des espaces de débat politique, mais comme des rendez-vous autour des parcours personnels, de la carrière, de la famille et de la vie des invités. C’est aussi pour cette raison qu’il dit ne pas s’être vu recevoir la famille Le Pen. Il évoque une histoire familiale complexe, marquée par les tensions autour de Jean-Marie Le Pen, son ex-femme et ses filles. « On ne parle pas de politique dans mes émissions mais de la vie, et je ne me voyais pas recevoir la famille Le Pen qui était une famille en morceaux, complètement éclatée. La vie de Jean-Marie Le Pen, son ex-femme, sa relation avec ses filles… C’était impossible », affirme-t-il.

Une ligne qu’il n’a jamais reniée

Avec ces déclarations, Michel Drucker confirme une position qu’il dit avoir tenue tout au long de sa carrière. L’animateur assume de ne pas avoir appliqué la même ouverture à toutes les personnalités politiques, au nom de son histoire personnelle et de la mémoire de ses parents. Son refus d’accueillir les Le Pen et des membres du Rassemblement national apparaît ainsi comme un choix assumé et revendiqué. Une décision qu’il rattache moins à une stratégie médiatique qu’à une fidélité familiale.