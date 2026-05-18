Un réseau de voleurs de voitures de prestige démantelé après un spectaculaire cambriolage à Paris

Une vaste opération policière a été menée après le vol d’une vingtaine de véhicules de luxe dans une conciergerie automobile située dans le 15e arrondissement de Paris. Ferrari, Lamborghini, Jaguar ou encore Porsche figuraient parmi les voitures ciblées par les malfaiteurs. Le parquet de Paris a confirmé l’ouverture d’une enquête et l’interpellation d’une douzaine de personnes.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les forces de l’ordre sont intervenues dans la nuit après un signalement indiquant que plusieurs individus cagoulés tentaient de voler un véhicule dans cet établissement spécialisé dans le stockage et la gestion de voitures haut de gamme. Les policiers auraient surpris une partie des suspects en pleine opération.

Les voitures de prestige de plus en plus ciblées

Les investigations cherchent désormais à déterminer si les suspects appartiennent à un réseau structuré spécialisé dans le vol et la revente de véhicules de luxe. Une partie des voitures aurait été destinée à l’exportation clandestine vers l’étranger, un mode opératoire fréquent dans ce type d’affaires.

Depuis plusieurs années, les voitures de prestige sont devenues des cibles privilégiées pour certains réseaux criminels en raison de leur forte valeur à la revente et de la difficulté à tracer certains véhicules une fois sortis du territoire français. Les SUV haut de gamme, modèles sportifs et véhicules rares figurent parmi les plus recherchés.

Une enquête toujours en cours à Paris

Le parquet de Paris précise que les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuels complices et de retrouver l’ensemble des véhicules dérobés. Plusieurs perquisitions ont déjà été réalisées dans différents secteurs d’Île-de-France après les premières interpellations.

Cela relance également les questions autour de la sécurité des conciergeries automobiles de luxe, un secteur en plein développement à Paris où certains clients confient des véhicules valant plusieurs centaines de milliers d’euros pour du stockage, de l’entretien ou des services personnalisés.