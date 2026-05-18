Après Belambra et Pierre & Vacances, Gîtes de France touché à son tour par une fuite massive de données

Le secteur du tourisme français continue d’être frappé par une série de cyberattaques. Après Pierre & Vacances-Center Parcs et Belambra ces derniers jours, le réseau Gîtes de France a confirmé avoir été victime d’un vol de données concernant une partie de ses clients. Un pirate affirme avoir récupéré des informations de réservation couvrant plus de trente ans d’historique, de 1995 à 2026.

Selon les premières informations communiquées, près de 390 000 clients pourraient être concernés. Les données compromises incluraient notamment des noms, adresses, numéros de téléphone, emails ainsi que des informations liées aux séjours et réservations. Le réseau assure en revanche qu’aucune donnée bancaire n’aurait été exposée.

Le même hacker soupçonné derrière plusieurs attaques du tourisme français

D’après le site spécialisé French Breaches, le même pirate informatique serait à l’origine des attaques ayant touché successivement Pierre & Vacances-Center Parcs, Belambra puis Gîtes de France en l’espace de quelques jours. Le hacker aurait expliqué avoir voulu démontrer les failles de cybersécurité touchant certaines grandes entreprises françaises.

Dans le cas de Gîtes de France, la faille proviendrait d’un prestataire informatique utilisé par plusieurs centrales de réservation départementales. Le réseau précise que seuls certains territoires seraient concernés par l’intrusion, notamment la Guadeloupe, la Haute-Garonne ou encore le Cantal selon les informations évoquées par French Breaches.

Le tourisme devient une cible privilégiée des cybercriminels

Cette succession d’attaques inquiète particulièrement les spécialistes de cybersécurité car le secteur touristique concentre une quantité massive de données personnelles : identités, coordonnées, historiques de voyage, compositions familiales ou informations de réservation. Ces bases de données représentent une valeur importante pour les cybercriminels.

Depuis plusieurs mois, les cyberattaques se multiplient contre les entreprises françaises, qu’il s’agisse de groupes hôteliers, d’administrations, de médias ou de grandes enseignes. Les autorités françaises considèrent désormais la cybersécurité comme un enjeu stratégique majeur face à des attaques devenues beaucoup plus fréquentes, organisées et massives.