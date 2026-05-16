Cyberattaques : l’État lance une formation massive pour préparer les élus locaux

Face à la multiplication des cyberattaques visant les collectivités territoriales, l’État déploie une nouvelle formation destinée aux élus locaux et aux agents municipaux. Baptisé « CapCyber : crises & collectivités », ce programme gratuit a été lancé conjointement par le ministère de l’Intérieur et l’Association des maires de France afin d’améliorer la réaction des communes face aux attaques informatiques.

L’initiative intervient alors que les collectivités françaises sont devenues des cibles privilégiées des groupes de rançongiciels. Selon les données du Centre d’analyse et de regroupement des cybermenaces, près de 300 attaques revendiquées contre des collectivités ont été recensées en 2025, paralysant parfois totalement les services publics locaux pendant plusieurs semaines.

Une formation immersive face aux nouvelles menaces

Le dispositif repose sur des modules théoriques mais aussi sur des mises en situation simulant des cyberattaques contre une mairie ou une collectivité. Les participants apprennent à gérer une cellule de crise, sécuriser les données sensibles ou maintenir les services essentiels en cas d’intrusion informatique.

Accessible gratuitement en ligne, la formation vise autant les maires de petites communes que les grandes collectivités. L’objectif affiché par le gouvernement est de diffuser une véritable culture de cybersécurité dans les territoires, alors que de nombreux élus restent encore peu formés aux risques numériques.

Les collectivités devenues vulnérables

Les attaques contre les communes se sont fortement accélérées ces dernières années en raison de la numérisation massive des services administratifs. État civil, données fiscales, infrastructures publiques ou marchés locaux représentent désormais des cibles stratégiques pour les pirates informatiques.

Cette montée des risques pousse l’État à revoir plus largement sa doctrine de cybersécurité. La nouvelle stratégie nationale présentée début 2026 considère désormais les cyberattaques comme un enjeu régalien comparable à la sécurité intérieure ou à la défense nationale.