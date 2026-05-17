Nouvelle secousse à la FDA : la patronne des médicaments limogée en pleine crise interne

La Food and Drug Administration (FDA) traverse une nouvelle zone de turbulences. Tracy Beth Hoeg, directrice par intérim du centre chargé des médicaments, a été limogée vendredi et remplacée par son adjoint Michael Davis, selon le site officiel de l’agence américaine.

Ce départ intervient seulement quelques jours après le remplacement du commissaire de la FDA, Marty Makary. Reuters avait révélé plus tôt que Tracy Beth Hoeg devait quitter ses fonctions dans un contexte de profondes tensions internes au sein de l’agence sanitaire américaine.

Selon plusieurs sources, Marty Makary avait démissionné après des semaines de désaccords avec des conseillers influents de la Maison-Blanche et du secteur de la santé. Ces tensions portaient notamment sur des décisions controversées concernant les autorisations de médicaments et la gestion réglementaire de plusieurs dossiers sensibles.

Pour remplacer Makary, l’administration a nommé Kyle Diamantas, jusqu’alors commissaire adjoint chargé de l’alimentation. De son côté, Michael Davis, désormais à la tête par intérim du Centre d’évaluation et de recherche sur les médicaments (CDER), occupait le poste de directeur adjoint du centre depuis environ un an.

Ces changements s’inscrivent dans une vaste restructuration de la FDA depuis le retour de Donald Trump à la présidence. L’agence a perdu plusieurs milliers d’employés à travers des licenciements et des départs volontaires, alimentant les inquiétudes sur sa stabilité et sa capacité de régulation.

Parallèlement, Karim Mikhail a été nommé directeur par intérim du Centre d’évaluation et de recherche sur les produits biologiques (CBER), après le départ de Vinay Prasad le mois dernier.

Cette série de bouleversements à la FDA suscite des interrogations croissantes dans les milieux médicaux et pharmaceutiques américains, alors que l’agence joue un rôle central dans l’approbation des traitements, vaccins et médicaments aux États-Unis.