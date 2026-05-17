Félicien Kabuga, l’un des derniers suspects du génocide rwandais, meurt à 93 ans en détention

Félicien Kabuga, considéré comme l’un des principaux suspects impliqués dans le génocide rwandais de 1994, est décédé en détention à l’âge de 93 ans, a annoncé samedi un tribunal des Nations unies basé à La Haye.

Ancien homme d’affaires influent et propriétaire de médias, Kabuga avait été arrêté en France en 2020 après plus de vingt ans de cavale internationale. Il avait ensuite été extradé vers La Haye afin d’être jugé par le Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux, chargé de superviser les affaires restantes des anciens tribunaux de l’ONU pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie.

Les poursuites engagées contre lui avaient toutefois été suspendues après que les juges l’eurent déclaré inapte à comparaître. Les experts médicaux avaient conclu que sa démence avancée et son état de santé ne lui permettaient ni de participer à un procès ni d’être transféré au Rwanda.

Aucun pays n’ayant accepté de l’accueillir, Félicien Kabuga était resté détenu dans le centre de détention des Nations unies à La Haye jusqu’à sa mort. Le tribunal a indiqué avoir ordonné l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de son décès.

Kabuga figurait parmi les derniers fugitifs recherchés pour le génocide rwandais, au cours duquel plus de 800 000 Tutsis et Hutus modérés ont été massacrés en l’espace de cent jours par des extrémistes hutus, selon les estimations internationales.

Les procureurs l’accusaient notamment d’avoir joué un rôle majeur dans la propagation des discours de haine à travers la radio Radio Télévision Libre des Mille Collines, tristement célèbre pour avoir encouragé les violences durant le génocide. Il était également soupçonné d’avoir participé au financement et à l’armement de milices hutues impliquées dans les massacres.

Sa mort met fin à l’une des procédures les plus emblématiques liées au génocide rwandais, sans qu’un verdict n’ait pu être rendu sur les accusations portées contre lui.