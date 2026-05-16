Face aux menaces de Trump, le Canada resserre son alliance militaire avec les pays nordiques dans l’Arctique

Le Canada intensifie sa coopération militaire avec les pays nordiques dans l’Arctique, alors que les déclarations répétées de Donald Trump sur le Groenland et le Canada provoquent de vives inquiétudes dans la région.

Selon Reuters, les autorités canadiennes et groenlandaises cherchent à renforcer leurs partenariats sécuritaires face aux ambitions affichées par le président américain, qui a évoqué à plusieurs reprises la possibilité d’annexer le Groenland et même de faire du Canada un État américain.

Cette montée des tensions intervient dans un contexte de compétition stratégique croissante dans l’Arctique, une région devenue de plus en plus convoitée en raison du réchauffement climatique, de l’ouverture progressive des routes maritimes et des importantes ressources naturelles qu’elle recèle.

Parallèlement, la Russie et la Chine renforcent également leur présence militaire et économique dans le Grand Nord. Moscou développe depuis plusieurs années ses infrastructures militaires arctiques, tandis que Pékin multiplie les investissements et les projets liés aux routes polaires.

À Cambridge Bay, dans le Nunavut canadien, les forces armées participent actuellement à l’« Opération Nanook-Nunalivut », une série d’exercices militaires annuels destinés à démontrer la capacité du Canada à défendre son territoire arctique dans des conditions extrêmes.

Les pays nordiques, notamment le Danemark, la Norvège, la Finlande et la Suède, apparaissent désormais comme des partenaires de plus en plus importants pour Ottawa. Le Groenland, territoire autonome danois, se retrouve lui aussi au cœur des tensions géopolitiques grandissantes dans la région.

Malgré ce rapprochement stratégique, plusieurs experts interrogés par Reuters estiment que le Canada ne peut pas entièrement remplacer le rôle militaire des États-Unis dans l’Arctique. Washington demeure la principale puissance de défense du continent nord-américain et conserve des capacités militaires largement supérieures à celles de ses alliés nordiques.

Les déclarations de Donald Trump ont néanmoins accéléré les réflexions au Canada sur la nécessité de diversifier ses partenariats sécuritaires et de renforcer sa souveraineté dans une région appelée à devenir un enjeu géopolitique majeur au cours des prochaines décennies.