La Somalie au bord d’une nouvelle catastrophe : le spectre de la famine ressurgit

Certaines régions du sud de la Somalie sont désormais confrontées à un risque élevé de famine, ont alerté jeudi deux organismes internationaux de surveillance de la sécurité alimentaire. Pour la première fois depuis 2022, un district somalien atteint un niveau de faim considéré comme extrêmement critique.

Le district de Burhakaba, qui compte environ 200 000 habitants, est particulièrement touché. Selon un rapport de la Classification intégrée des phases de la sécurité alimentaire (IPC), soutenue par l’ONU, plus de 37 % des jeunes enfants y souffrent de malnutrition aiguë, un seuil alarmant qui témoigne de la gravité de la situation humanitaire.

Les experts expliquent que la région subit les effets combinés de plusieurs saisons de pluies insuffisantes, d’une insécurité persistante et d’une flambée des prix alimentaires. La Somalie est régulièrement frappée par des sécheresses sévères qui détruisent les récoltes et déciment le bétail, aggravant encore la pauvreté dans le pays.

La crise actuelle est également accentuée par la réduction de l’aide internationale. Selon les observateurs humanitaires, seuls 12 % des Somaliens en situation de crise alimentaire reçoivent désormais une assistance, en raison des coupes budgétaires opérées dans plusieurs programmes d’aide étrangère.

Les conséquences géopolitiques de la guerre opposant Israël et les États-Unis à l’Iran compliquent aussi les opérations humanitaires et les chaînes d’approvisionnement internationales, selon les analystes. Cette situation réduit davantage la capacité des organisations à intervenir rapidement dans les zones les plus touchées.

La Somalie garde le souvenir traumatique de la famine de 2011, qui avait provoqué la mort d’environ 250 000 personnes. Le pays avait également frôlé une catastrophe similaire en 2017 puis en 2022. Les agences humanitaires craignent désormais qu’une nouvelle tragédie ne se profile si l’aide internationale n’est pas renforcée rapidement.

Les experts de l’IPC estiment que Burhakaba pourrait basculer dans un scénario de famine dans le pire des cas plausibles, soulignant l’urgence d’une mobilisation internationale pour éviter une aggravation dramatique de la crise alimentaire dans le pays.