Entrevue Politique

« Qui paye son séjour ? » : Nathalie Goulet relance la polémique sur la présence d’Aurore Bergé à Cannes

17 mai 2026 2 minutes de lecture PAR Radouan Kourak
« Qui paye son séjour ? » : Nathalie Goulet relance la polémique sur la présence d’Aurore Bergé à Cannes
« Qui paye son séjour ? » : Nathalie Goulet relance la polémique sur la présence d’Aurore Bergé à Cannes

La sénatrice centriste de l’Orne Nathalie Goulet a vivement interpellé ce samedi sur X Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu au sujet de la présence de Aurore Bergé au Festival de Cannes. « Chez nous dans l’Orne on ne comprend pas pourquoi Aurore Bergé est à Cannes, et d’ailleurs qui paye son séjour, en cette période de disette budgétaire ! », a-t-elle écrit, déclenchant de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Dans un premier temps, Nathalie Goulet avait publié une image présentée comme étant celle d’Aurore Bergé sur le tapis rouge. La ministre a rapidement réagi en affirmant que la photo était un « fake ». La sénatrice a alors reconnu son erreur et supprimé le cliché, avant de republier une autre photo authentique montrant bien la ministre présente au Festival de Cannes. « La ministre Aurore Bergé me fait savoir que la vidéo qui circule est un fake mais elle est bien à Cannes voici la bonne photo », a-t-elle ensuite publié sur X.

La polémique autour de ce déplacement intervient alors qu’Aurore Bergé participe à plusieurs événements organisés sur la Croisette autour du cinéma, de la culture et de la lutte contre les violences sexuelles dans le septième art. Mais pour Nathalie Goulet, la question du coût et de l’opportunité politique de cette présence ministérielle reste entière dans le contexte budgétaire actuel.

Partager
Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.