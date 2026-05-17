« Qui paye son séjour ? » : Nathalie Goulet relance la polémique sur la présence d’Aurore Bergé à Cannes

La sénatrice centriste de l’Orne Nathalie Goulet a vivement interpellé ce samedi sur X Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu au sujet de la présence de Aurore Bergé au Festival de Cannes. « Chez nous dans l’Orne on ne comprend pas pourquoi Aurore Bergé est à Cannes, et d’ailleurs qui paye son séjour, en cette période de disette budgétaire ! », a-t-elle écrit, déclenchant de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Bonjour @EmmanuelMacron et cher @SebLecornu chez nous dans l’Orne on ne je comprend pas pourquoi @auroreberge est à #Cannes , et d’ailleurs qui paye son séjour , en cette petite de disette budgétaire ! pic.twitter.com/4rYMygcqrE — Nathalie Goulet (@senateur61) May 16, 2026

Dans un premier temps, Nathalie Goulet avait publié une image présentée comme étant celle d’Aurore Bergé sur le tapis rouge. La ministre a rapidement réagi en affirmant que la photo était un « fake ». La sénatrice a alors reconnu son erreur et supprimé le cliché, avant de republier une autre photo authentique montrant bien la ministre présente au Festival de Cannes. « La ministre Aurore Bergé me fait savoir que la vidéo qui circule est un fake mais elle est bien à Cannes voici la bonne photo », a-t-elle ensuite publié sur X.

🚨 La ministre @auroreberge me fait savoir que la vidéo qui circule est un fake mais elle est bien à Cannes voici la bonne photo.

Bonjour @EmmanuelMacron et cher @SebLecornu chez nous dans l’Orne on ne comprend pas pourquoi @auroreberge est à #Cannes. pic.twitter.com/flMrsQ3kLS — Nathalie Goulet (@senateur61) May 16, 2026

La polémique autour de ce déplacement intervient alors qu’Aurore Bergé participe à plusieurs événements organisés sur la Croisette autour du cinéma, de la culture et de la lutte contre les violences sexuelles dans le septième art. Mais pour Nathalie Goulet, la question du coût et de l’opportunité politique de cette présence ministérielle reste entière dans le contexte budgétaire actuel.