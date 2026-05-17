L’OMS déclenche une urgence sanitaire internationale face à une nouvelle flambée d’Ebola

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré une « urgence de santé publique de portée internationale » après l’apparition d’une nouvelle flambée d’Ebola en République démocratique du Congo et en Ouganda. Cette décision intervient après la confirmation de plusieurs cas liés à la souche Bundibugyo, une variante particulièrement inquiétante pour laquelle il n’existe actuellement ni vaccin homologué ni traitement spécifique validé à grande échelle.

Selon les dernières données communiquées par l’OMS et les autorités sanitaires africaines, plusieurs cas confirmés ont été détectés dans la province de l’Ituri, dans l’est de la RDC, tandis que des contaminations ont également été signalées à Kampala, en Ouganda. Les autorités évoquent déjà des dizaines de décès suspects dans la région, sur fond de forte mobilité transfrontalière et de systèmes de santé fragilisés.

Une souche rare et particulièrement redoutée

L’épidémie actuelle est liée au virus Bundibugyo, l’une des formes les plus rares d’Ebola. Contrairement à la souche Zaïre, contre laquelle certains vaccins existent désormais, aucun vaccin officiellement approuvé n’est encore disponible contre cette variante. L’OMS redoute particulièrement la difficulté à contenir rapidement les chaînes de transmission dans des zones marquées par l’instabilité sécuritaire et les déplacements de population.

Les symptômes d’Ebola incluent fortes fièvres, fatigue extrême, douleurs musculaires, vomissements, diarrhées et, dans les cas graves, des hémorragies internes pouvant conduire à une défaillance multiviscérale. Selon l’OMS, le taux de mortalité moyen du virus reste proche de 50 %, avec des flambées historiques ayant parfois dépassé 80 %.

L’OMS redoute une propagation régionale

La déclaration d’urgence internationale vise surtout à accélérer la coordination mondiale, débloquer des financements et renforcer les capacités de surveillance sanitaire aux frontières. L’OMS recommande notamment l’activation immédiate de centres d’urgence nationaux, le renforcement du traçage des cas contacts et une implication accrue des communautés locales afin de limiter la propagation du virus.

Les Centres africains de contrôle des maladies ont également convoqué une réunion d’urgence avec plusieurs partenaires internationaux, dont les CDC américains, européens et chinois. À ce stade, l’OMS ne recommande toutefois pas de restrictions de voyage internationales, tout en appelant les États à renforcer les contrôles sanitaires et les capacités hospitalières face au risque d’extension régionale de l’épidémie.