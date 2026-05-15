Un réseau d’arnaque aux faux arrêts maladie démantelé en Île-de-France

Sept individus ont été placés en garde à vue début mai en Île-de-France dans le cadre d’un vaste démantèlement orchestré par l’Office central de lutte contre le travail illégal. Ces escrocs sont soupçonnés d’avoir détourné 3,5 millions d’euros à l’Assurance-maladie en fournissant de faux arrêts de travail à près de 1 200 assurés, principalement en Seine-Saint-Denis. L’enquête révèle que le réseau proposait ses services directement sur Snapchat, facilitant ainsi le contact avec une clientèle à la recherche d’indemnités journalières indues.

Un kit frauduleux vendu sur les réseaux sociaux

Les fraudeurs fournissaient un véritable kit permettant aux bénéficiaires de percevoir les indemnités de l’Assurance-maladie sans justification médicale légitime. Ce système clé en main comprenait tous les documents nécessaires pour tromper les contrôles et bénéficier de versements pendant plusieurs semaines. La simplicité du procédé et l’usage des réseaux sociaux ont permis à l’arnaque de prendre une ampleur considérable avant d’être détectée par les services de contrôle.

Le démantèlement de ce réseau illustre l’ampleur croissante des fraudes ciblant les organismes sociaux. Les investigations de la cellule de Radio France ont mis en lumière un mode opératoire parfaitement rodé, qui exploitait les failles du système de déclaration des arrêts maladie. Les sept suspects devront répondre de détournements massifs devant la justice, tandis que l’Assurance-maladie évalue les conséquences financières de cette escroquerie organisée.