« Contrairement au Covid » : Agnès Buzyn salue la prudence des autorités face à l’hantavirus

Agnès Buzyn a salué la gestion prudente de l’hantavirus par les autorités sanitaires françaises, estimant que la communication actuelle tranche avec celle observée durant la pandémie de Covid-19. Interrogée par franceinfo, l’ancienne ministre de la Santé a jugé « de bon aloi » le fait que scientifiques et responsables publics reconnaissent aujourd’hui « l’incertitude et le doute » autour du virus.

Selon l’ex-ministre de la Santé, ce qui frappe surtout dans cette séquence sanitaire est l’attitude des experts médiatiques. « Contrairement à la période Covid, où tout le monde était péremptoire », elle estime que les spécialistes intervenant sur les plateaux télévisés se montrent cette fois beaucoup plus prudents dans leurs analyses et recommandations.

Une vigilance maintenue pendant six semaines

L’ancienne ministre appelle néanmoins à maintenir cette prudence durant toute la période d’incubation des cas contacts, estimée à six semaines pour l’hantavirus des Andes. Plusieurs ressortissants français évacués du navire MV Hondius restent actuellement sous surveillance médicale renforcée après l’apparition de cas suspects liés au virus.

L’hantavirus des Andes, principalement présent en Amérique du Sud, suscite une attention particulière car il fait partie des rares hantavirus ayant déjà montré des capacités limitées de transmission entre humains. À ce stade, les autorités sanitaires françaises assurent toutefois qu’aucun foyer de propagation n’a été détecté sur le territoire.