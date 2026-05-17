— Viré du Real Madrid, Xabi Alonso rebondit à Chelsea

Xabi Alonso sera le prochain entraîneur de Chelsea. Le club londonien a officialisé la nomination du technicien espagnol, qui prendra ses fonctions le 1er juillet. Il s’est engagé pour quatre ans avec les Blues, confirmant l’ouverture d’un nouveau cycle à Stamford Bridge. Dans son annonce, Chelsea a affiché son enthousiasme : « Chelsea Football Club est ravi d’annoncer la nomination de Xabi Alonso en tant que Manager de l’Équipe Masculine. L’Espagnol débutera son rôle le 1er juillet 2026, ayant conclu un contrat de quatre ans à Stamford Bridge. Bienvenue à Chelsea, Xabi ! »

Alonso tourne la page madrilène

Après une expérience écourtée au Real Madrid, Xabi Alonso va retrouver la Premier League dans un rôle majeur. Poussé vers la sortie en Espagne, l’ancien milieu de terrain tient déjà son rebond avec l’un des clubs les plus exposés d’Angleterre. Chelsea mise sur son profil moderne, sa rigueur tactique et son expérience du très haut niveau pour relancer une équipe encore en quête de stabilité. À Londres, Alonso devra rapidement imposer son style et redonner une identité claire à un groupe souvent remanié ces dernières saisons.

Chelsea veut repartir sur des bases solides

Depuis plusieurs années, les Blues peinent à installer un projet viable. L’arrivée d’Alonso doit marquer une rupture. Le contrat de quatre ans traduit une volonté de lui laisser du temps, mais la pression sera immédiate. L’objectif est clair : replacer Chelsea dans la course aux titres, retrouver une régularité en Premier League et redevenir un acteur qui compte sur la scène européenne. Avec Alonso, le club londonien choisit un entraîneur jeune, ambitieux et déjà reconnu pour ses idées de jeu.

Un pari ambitieux, mais risqué

Le défi s’annonce immense. Alonso arrive avec une image forte, mais aussi avec la nécessité de prouver que son départ du Real Madrid n’a pas freiné sa progression. À Stamford Bridge, il aura l’occasion de relancer sa trajectoire et d’ouvrir un nouveau chapitre. Viré du Real, Xabi Alonso rebondit à Chelsea avec un contrat long, une mission claire et une pression maximale.