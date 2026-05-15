— «C’est la vie d’un joueur célèbre comme moi!»Mbappé répond par l’arrogance après avoir été conspué à Madrid

Conspué par une le Bernabéu hier soir à Madrid, Kylian Mbappé a réagi après la rencontre. Interrogé sur les sifflets descendus des tribunes, l’attaquant français a répondu avec un certaine arrogance, affirmant : « C’est une manière pour eux d’exprimer une opinion, je ne le prends pas personnellement. Quand tu vois ma carrière, ça m’est arrivé déjà ! C’est la vie d’un joueur du Real, d’un joueur célèbre comme moi ! »

Une réponse qui a immédiatement fait réagir, notamment en Espagne, où la formule sur son statut de « joueur célèbre » est perçue comme du mépris et de la condescendance.

« Je ne regarde pas les conférences de presse d’Arbeloa »

Mbappé ne s’est pas arrêté là. Il a également été interrogé sur les déclarations d’Álvaro Arbeloa. Là encore, le Français a répondu avec mépris, en expliquant ne pas suivre les prises de parole de son entraîneur : « Je ne regarde pas les conférences de presse d’Arbeloa ! À la maison, j’ai la télévision française, pas la télévision espagnole ! »

Une phrase très maladroite alors que le Real Madrid, qui ne gagne rien en Espagne depuis deux ans et a encore échoué en Ligue des champions, traverse une crise et que les choix d’Arbeloa et la place de Mbappé dans l’équipe font débat.

« Je n’ai pas joué, et nous nous sommes fait éliminer »

En zone mixte, Kylian Mbappé est aussi revenu sur les critiques sur son temps de jeu, certains affirmant en outre que l’équipe jouait mieux collectivement sans lui. L’attaquant a répondu : « Les gens disaient que ça n’avait aucun sens que je joue 90 minutes à chaque match. Ensuite, nous sommes allés en Copa del Rey, je n’ai pas joué, et nous nous sommes fait éliminer. »

Une communication qui passe mal

Entre les sifflets du Bernabéu, sa réponse sur son statut de joueur célèbre, sa remarque sur les conférences de presse d’Arbeloa et sa référence à l’élimination en Coupe du Roi, Kylian Mbappé s’est retrouvé au centre de toutes les critiques après la rencontre. Alors que le Real Madrid est en crise, les phrases lâchées par l’attaquant français ont montré une fois de plus que le joueur, tant sur le terrain qu’en dehors, ne savait rien faire d’autre que de se la jouer perso…