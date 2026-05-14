— Ça va mal pour Mbappé, conspué au Bernabéu pour son retour avec le Real Madrid

Entré en jeu face à Oviedo, Kylian Mbappé a été accueilli par une bronca d’une partie du public madrilène, dans une soirée déjà électrique au Santiago Bernabéu.

Un couac de plus pour le Français

Kylian Mbappé a vécu un retour compliqué ce jeudi soir au Santiago Bernabéu. Remplaçant au coup d’envoi contre le Real Oviedo, l’attaquant français a été sifflé au moment de son entrée en jeu, avant d’être de nouveau pris à partie sur plusieurs de ses premières prises de balle. La scène a rapidement marqué la soirée madrilène, alors que le Real disputait un match de fin de saison dans un climat tendu.

Un retour attendu, mais pas accueilli comme prévu

Mbappé faisait son retour dans le groupe du Real Madrid après avoir manqué le Clasico contre le FC Barcelone en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. L’attaquant de 27 ans, meilleur buteur de Liga avec 24 buts, avait été laissé sur le banc par Álvaro Arbeloa au coup d’envoi face à Oviedo.

Son entrée n’a pas provoqué l’ovation espérée. Au contraire, des sifflets se sont fait entendre depuis les tribunes du Bernabéu. Le malaise autour du joueur français, déjà visible ces dernières semaines, s’est confirmé dans une rencontre pourtant sans grand enjeu sportif pour le Real Madrid.

Le Bernabéu exprime sa frustration

La situation est tendue pour le club madrilène. Le Real Madrid traverse une fin de saison délicate, marquée par une saison sans trophée, le titre du rival le Barcelone, une nouvelle élimination en Ligue des champions.

La tension ne concernait pas seulement Mbappé. La soirée a aussi été marquée par un climat de contestation autour de Florentino Pérez. Une banderole visant le président madrilène a été sortie en tribune avant d’être rapidement retirée par la sécurité. Pérez, déjà sous pression, a également été vu en discussion avec des supporters pendant la rencontre.

Un match mené par le Real, mais une ambiance lourde

Sur le terrain, le Real Madrid menait 1-0 contre Oviedo au moment de l’entrée de Mbappé, grâce à un but de Gonzalo García inscrit juste avant la pause, à la 44e minute. La rencontre, comptant pour la 36e journée de Liga, se disputait devant plus de 62 000 spectateurs au Santiago Bernabéu.

Sportivement, le match devait permettre au Real de finir la saison avec sérieux. Mais l’ambiance autour de Mbappé a rapidement pris le dessus. Son retour, censé lui permettre de reprendre du rythme après sa blessure, s’est transformé en nouveau signal de défiance envoyé par une partie du public madrilène.

Mbappé dans la tourmente

Arrivé à Madrid avec l’étiquette de superstar en provenance du PSG, qui écrase l’Europe depuis son départ, Kylian Mbappé reste attendu bien au-delà de ses statistiques. Ses buts ne suffisent plus à calmer les critiques dans une saison où le Real Madrid n’a pas répondu aux attentes collectives. Les sifflets de ce jeudi soir confirment que le Français doit encore regagner une partie du Bernabéu.