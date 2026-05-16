Chez TotalEnergies, un référendum salarial relance les tensions avec les syndicats

La direction de TotalEnergies a organisé un référendum interne inédit après l’échec des négociations salariales avec les syndicats, provoquant de fortes tensions sociales au sein du groupe pétrolier. Selon une enquête publiée par Mediapart, la consultation a permis à la direction de faire valider directement son accord par les salariés malgré l’opposition d’une partie des organisations syndicales.

Le vote intervient dans un contexte particulièrement sensible pour TotalEnergies, alors que le groupe continue d’afficher des profits colossaux liés à la hausse des prix de l’énergie. Plusieurs syndicats dénoncent une stratégie visant à contourner les corps intermédiaires traditionnels et accusent la direction d’avoir exercé une forme de pression sur les salariés pour obtenir une validation de l’accord.

Une méthode inédite dans le groupe pétrolier

Le référendum a été organisé après l’échec des discussions salariales annuelles avec les syndicats représentatifs. La direction espérait obtenir une approbation massive afin de légitimer sa proposition, mais les résultats auraient révélé un soutien plus limité qu’attendu et une colère persistante parmi une partie des salariés.

Cette procédure reste rare dans les grands groupes français. Plusieurs représentants syndicaux estiment qu’elle fragilise leur rôle de négociation collective et ouvre la voie à un dialogue social davantage piloté directement par les directions d’entreprise.

Le débat sur les superprofits ressurgit

L’affaire relance également les critiques autour des bénéfices records de TotalEnergies. Depuis plusieurs mois, plusieurs partis politiques et syndicats réclament une taxation accrue des « superprofits » réalisés par les grands groupes énergétiques dans le contexte des tensions internationales sur les marchés pétroliers.

Le gouvernement français refuse toutefois toujours de mettre en place une taxation exceptionnelle durable des profits énergétiques, préférant miser sur des mécanismes temporaires ou sur des engagements volontaires des distributeurs de carburants. Une position régulièrement dénoncée par les opposants à la politique énergétique actuelle.