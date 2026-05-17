Le Ghana franchit une étape clé : le FMI valide l’ultime révision du plan de sauvetage de 3 milliards de dollars

Le Ghana et le Fonds monétaire international (FMI) ont annoncé vendredi être parvenus à un accord sur l’examen final du programme d’aide de 3 milliards de dollars accordé au pays ouest-africain pour l’aider à surmonter sa plus grave crise économique depuis plusieurs décennies.

L’accord, conclu au niveau des équipes techniques, doit désormais être soumis à l’approbation du conseil d’administration du FMI, a indiqué l’institution dans un communiqué publié sur son site internet. Cette validation constituerait une étape majeure pour le gouvernement ghanéen dans son processus de redressement économique.

Le programme de soutien financier avait été mis en place alors que le Ghana faisait face à une inflation galopante, à une forte dépréciation de sa monnaie et à une explosion de sa dette publique. Le pays avait également été confronté à une crise de confiance des investisseurs et à d’importantes difficultés budgétaires.

Grâce au soutien du FMI, les autorités ghanéennes ont engagé plusieurs réformes économiques visant à stabiliser les finances publiques, restructurer la dette et restaurer la croissance. Le programme prévoyait notamment des mesures d’austérité budgétaire et une surveillance étroite des dépenses de l’État.

Le gouvernement ghanéen espère désormais consolider les progrès réalisés et retrouver durablement la confiance des marchés internationaux. L’économie du pays reste toutefois vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux des matières premières et aux tensions économiques internationales.

Cette dernière révision du programme est perçue comme un signal positif pour le Ghana, qui tente de tourner la page d’une crise ayant fortement affecté le pouvoir d’achat des ménages et l’activité économique dans l’ensemble du pays.