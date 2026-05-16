“Le peuple a faim” : des centaines de Tunisiens défient Kaïs Saïed dans les rues de Tunis

Des centaines de Tunisiens ont manifesté samedi dans les rues de Tunis pour dénoncer la politique du président Kaïs Saïed, qu’ils accusent de porter atteinte aux libertés publiques et d’aggraver la crise économique et sociale que traverse le pays. Le rassemblement s’est tenu dans un climat de fortes tensions politiques.

Les manifestants ont défilé sous le slogan : « Le peuple a faim et les prisons sont pleines ». Plusieurs participants ont dénoncé la hausse du coût de la vie, la détérioration des conditions économiques et la multiplication des arrestations visant des opposants politiques, des journalistes et des figures de la société civile.

Dans les cortèges, des pancartes appelaient à mettre fin au « pouvoir d’un seul homme ». Depuis plusieurs mois, les critiques contre le président tunisien se multiplient, certains opposants estimant que le pays connaît une dérive autoritaire depuis les mesures exceptionnelles prises par Kaïs Saïed en 2021.

Les protestataires ont également exprimé leur inquiétude face au recul des libertés et à la concentration du pouvoir entre les mains du chef de l’État. Des organisations de défense des droits humains ont déjà alerté à plusieurs reprises sur la situation politique en Tunisie et sur les poursuites visant certaines personnalités critiques du pouvoir.

Parallèlement à la crise politique, la Tunisie continue de faire face à d’importantes difficultés économiques. L’inflation élevée, le chômage et les pénuries de certains produits de base alimentent le mécontentement populaire dans plusieurs régions du pays.

Malgré les critiques, Kaïs Saïed affirme vouloir lutter contre la corruption et défendre la stabilité du pays. Ses soutiens considèrent que ses réformes sont nécessaires pour remettre de l’ordre dans un système politique longtemps marqué par les divisions et les blocages institutionnels.