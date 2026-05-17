Corée du Sud et Japon : un sommet symbolique pour renforcer une relation stratégique fragile

Le président sud-coréen Lee Jae Myung et la Première ministre japonaise Sanae Takaichi doivent se rencontrer mardi lors d’un sommet bilatéral présenté par Séoul comme une étape importante pour renforcer la confiance et l’amitié entre les deux pays.

Selon le bureau présidentiel sud-coréen, cette rencontre se déroulera à Andong, ville natale de Lee Jae Myung. Le sommet prendra la forme d’une visite d’État avec dîner officiel et spectacles culturels traditionnels destinés à mettre en avant les liens historiques et culturels entre les deux nations.

Cette réunion intervient quelques mois après une première rencontre organisée en janvier dans la ville natale de Sanae Takaichi au Japon. Les deux dirigeants cherchent depuis à consolider leur coopération dans un contexte régional marqué par des tensions sécuritaires croissantes en Asie de l’Est.

Les relations entre la Corée du Sud et le Japon ont longtemps été compliquées par des différends historiques liés à l’occupation japonaise de la péninsule coréenne avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré ces contentieux, les deux gouvernements tentent de renforcer leur partenariat stratégique.

Séoul estime que ce sommet pourrait contribuer à approfondir les échanges politiques, économiques et sécuritaires entre les deux voisins, alors que la région fait face à des défis communs, notamment les menaces nord-coréennes et les rivalités géopolitiques croissantes.

Les discussions entre Lee Jae Myung et Sanae Takaichi devraient également porter sur la coopération économique et technologique, ainsi que sur les moyens de stabiliser davantage les relations bilatérales après plusieurs années de tensions diplomatiques.