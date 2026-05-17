Affaire Epstein : l’enquête française s’élargit avec une dizaine de nouvelles victimes présumées

L’enquête française liée à Jeffrey Epstein prend de l’ampleur. Invitée ce dimanche dans Le Grand Jury sur RTL, la procureure de Paris, Laure Beccuau, a indiqué qu’une dizaine de nouvelles victimes présumées s’étaient récemment manifestées auprès du parquet de Paris. Ces nouveaux signalements portent à environ 20 le nombre total de personnes s’étant fait connaître de la justice française dans ce volet du dossier.

Une enquête ouverte pour traite des êtres humains

Cette procédure française a été ouverte pour traite des êtres humains, dans le prolongement de la publication, par les autorités américaines, de nombreux documents issus des investigations visant Jeffrey Epstein. L’objectif des enquêteurs est clair : déterminer si des relais, intermédiaires ou complices ont pu agir depuis la France, ou en lien avec le territoire français, pour faciliter les agissements du financier américain, mort en 2019.

Des auditions encore en cours

À ce stade, le dossier reste dans une phase d’auditions et de vérifications. Laure Beccuau a précisé que les enquêteurs recueillent d’abord les témoignages des victimes présumées avant de passer à une éventuelle phase d’audition des personnes susceptibles d’être mises en cause. Selon la procureure, aucune de ces personnes n’a encore été entendue à ce stade. Certaines des personnes signalées étaient déjà connues dans d’autres dossiers, notamment ceux liés à Jean-Luc Brunel ou à Gérald Marie. D’autres, en revanche, se seraient manifestées pour la première fois après l’ouverture des enquêtes-cadres lancées au début de l’année.

Un travail massif sur les archives Epstein

L’enquête repose aussi sur l’exploitation d’un volume considérable de données. Laure Beccuau a évoqué plus de 1,5 million de fichiers issus des archives Epstein actuellement analysés par les services d’enquête. Ce travail doit permettre de recouper les témoignages, d’identifier d’éventuels liens entre les protagonistes et de déterminer si des faits peuvent être rattachés à la France.

Des investigations appelées à se poursuivre à l’étranger

La dimension internationale du dossier complique les investigations. Certaines victimes présumées vivent hors de France, ce qui rallonge les délais d’audition. Des demandes d’entraide internationale sont également en préparation afin de poursuivre les vérifications à l’étranger et d’entendre les personnes concernées.

Une procédure encore loin de son terme

L’accélération annoncée par Laure Beccuau marque une nouvelle étape dans le volet français de l’affaire Epstein, mais l’enquête reste à un stade préparatoire. Le parquet cherche d’abord à consolider les témoignages, exploiter les archives et cartographier les relations entretenues par Jeffrey Epstein avec différents protagonistes avant toute mise en cause éventuelle. Pour la justice française, l’enjeu est désormais de transformer ces nouveaux signalements en éléments judiciaires vérifiables. Une tâche longue, sensible et potentiellement décisive dans un dossier tentaculaire qui continue, plusieurs années après la mort de Jeffrey Epstein, de produire de nouveaux prolongements.