Ça ne s’arrête plus ! Patrick Bruel visé par deux nouvelles plaintes pour viol er agression sexuelle

Patrick Bruel est de nouveau mis en cause dans une affaire de violences sexuelles. Deux femmes ont déposé de nouvelles plaintes contre le chanteur, l’une pour agression sexuelle, l’autre pour tentative de viol. Les deux plaintes ont été déposées avec constitution de partie civile auprès de la justice à Nanterre. Cette procédure vise à obtenir la désignation d’un juge d’instruction et à relancer l’examen des faits dénoncés.

Une agression présumée pendant un massage

La première plainte concerne des faits qui auraient eu lieu en juillet 2019, dans un spa situé près de Perpignan. La plaignante, alors masseuse, accuse Patrick Bruel de gestes à caractère sexuel non consentis pendant une séance de massage.

La seconde plainte porte sur des faits plus anciens, remontant au printemps 2010, au domicile du chanteur à Neuilly-sur-Seine. La plaignante dénonce cette fois une tentative de viol.

Ces deux femmes avaient déjà engagé des démarches judiciaires par le passé. Les procédures ouvertes à l’époque avaient été classées sans suite en décembre 2020, faute d’éléments suffisants pour poursuivre.

Une nouvelle étape judiciaire

Le dépôt de plaintes avec constitution de partie civile change la portée du dossier. Contrairement à une simple plainte, cette démarche peut permettre la saisine d’un juge d’instruction, chargé d’enquêter de manière indépendante sur les faits dénoncés. À ce stade, aucune condamnation n’a été prononcée. Patrick Bruel reste présumé innocent. Le chanteur conteste les accusations de violences, de contrainte ou de brutalité.

Les accusations s’accumulent

Ces nouvelles plaintes dont suite à d’autres accusations visant Patrick Bruel. Depuis des semaines, près de 30 femmes ont témoigné ou engagé des démarches judiciaires pour des faits présumés de violences sexuelles, sur des périodes allant de plusieurs années à plusieurs décennies.