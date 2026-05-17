— Pep Guardiola vers la sortie : Manchester City se prépare à tourner une page historique

L’avenir de Pep Guardiola à Manchester City semble de plus en plus s’écrire loin de l’Etihad Stadium. Selon la presse anglaise, après près d’une décennie passée sur le banc des Skyblues, l’entraîneur catalan aurait déjà pris une décision concernant la suite de son aventure anglaise : un départ à l’issue de la saison est désormais considéré comme un scénario très concret en interne. Au centre d’entraînement du club, l’idée d’une séparation serait même intégrée dans les discussions autour de l’avenir sportif de Manchester City, alors que le club prépare déjà les contours d’un nouveau cycle.

La fin possible d’une ère immense

Arrivé à Manchester City en 2016, Pep Guardiola a transformé le club. Sous sa direction, City est devenu l’une des références du football anglais, avec une identité de jeu claire, une domination nationale impressionnante et la conquête d’une Ligue des champions en 2023 qui a marqué l’histoire du club. Un départ de Guardiola représenterait donc un tournant colossal pour Manchester City. Depuis plusieurs saisons, toute la structure sportive du club fonctionne autour de ses principes, de ses exigences et de sa lecture du jeu. La direction devra trouver un entraîneur capable d’assumer une succession particulièrement lourde, tout en conservant l’ambition de rester au sommet en Angleterre et de tenter de reconquérir l’Europe. Le choix du prochain coach pourrait déterminer la trajectoire du club pour plusieurs années.

Même si rien n’a encore été officiellement communiqué par Manchester City, le climat autour du club laisse penser qu’une clarification pourrait intervenir rapidement. Affaire à suivre.