Bally Bagayoko assume son bras de fer symbolique avec l’Élysée

Le maire Bally Bagayoko continue de défendre sa décision de ne pas accrocher dans son bureau le portrait du président Emmanuel Macron. Interrogé sur le plateau de BFMTV ce hier, l’élu insoumis affirme qu’il s’agit d’un « non-sujet » et assume un geste qu’il présente comme purement politique et symbolique.

Depuis son élection à la mairie de Saint-Denis en mars dernier, Bally Bagayoko a fait du portrait présidentiel décroché un marqueur politique. Il explique vouloir laisser le cadre « retourné » tant que l’État ne corrigera pas davantage les inégalités sociales touchant sa commune et plus largement la Seine-Saint-Denis.

Une polémique devenue nationale

L’affaire a rapidement dépassé le cadre local après l’intervention du préfet de Seine-Saint-Denis, qui a demandé au maire de « respecter la tradition républicaine » en réinstallant le portrait présidentiel dans son bureau. Le représentant de l’État reconnaît toutefois qu’aucune obligation légale n’impose la présence du portrait du chef de l’État dans les mairies françaises.

La polémique a été largement relayée dans le débat politique national, certains responsables de droite dénonçant une atteinte symbolique aux institutions, tandis que des figures de La France insoumise défendent un acte militant relevant de la liberté politique locale.

Bally Bagayoko devenu figure montante de LFI

Élu dès le premier tour des municipales de 2026, Bally Bagayoko dirige désormais la plus grande ville française administrée par La France insoumise. Ancien cadre de la RATP et ex-entraîneur de basket, il s’est progressivement imposé comme l’une des nouvelles figures médiatiques du mouvement de Jean-Luc Mélenchon.

Le maire de Saint-Denis revendique d’ailleurs ouvertement une stratégie de confrontation politique avec le pouvoir exécutif autour des questions sociales, sécuritaires et institutionnelles. Pour ses soutiens, cette séquence symbolise l’émergence d’une nouvelle génération d’élus issus des banlieues populaires ; pour ses opposants, elle illustre au contraire une polarisation croissante de la vie politique française.