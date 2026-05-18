Face à la flambée des prix à la pompe, Sébastien Lecornu prépare de nouveaux soutiens pour juin

Le gouvernement doit dévoiler jeudi une nouvelle série de mesures pour tenter d’atténuer l’impact de la hausse des carburants sur les ménages et plusieurs professions fortement dépendantes du diesel. Le Premier ministre Sébastien Lecornu doit présenter ces aides alors que les prix à la pompe atteignent leur plus haut niveau depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

Depuis plusieurs semaines, l’exécutif privilégie des dispositifs ciblés plutôt qu’une remise générale sur les carburants. Les mesures envisagées concernent notamment les « grands rouleurs » modestes, certains professionnels du transport ainsi que les pêcheurs et agriculteurs déjà touchés par la hausse du gazole non routier.

Des aides concentrées sur les travailleurs les plus dépendants de la voiture

Selon les premières indications communiquées ces derniers jours, une aide forfaitaire équivalente à environ 20 centimes par litre pourrait être versée à près de trois millions de travailleurs modestes utilisant massivement leur véhicule pour travailler. Le dispositif viserait notamment les aides à domicile, infirmiers, aides-soignants ou salariés vivant loin des transports en commun.

Le gouvernement envisage également de renforcer les soutiens destinés aux secteurs professionnels les plus exposés à la flambée énergétique. Les aides sur le gazole non routier des pêcheurs pourraient ainsi être relevées entre 30 et 35 centimes par litre, tandis que les transporteurs routiers bénéficieraient d’un prolongement des dispositifs existants.

L’exécutif veut éviter une nouvelle crise sociale

Cette nouvelle séquence intervient dans un contexte de fortes tensions sur le pouvoir d’achat. La hausse des carburants alimente les inquiétudes du gouvernement, encore marqué par le précédent mouvement des « gilets jaunes », né en partie autour de la fiscalité sur les carburants en 2018.

L’exécutif continue toutefois d’écarter l’idée d’un retour massif aux remises généralisées à la pompe, jugées trop coûteuses pour les finances publiques. Le choix assumé est désormais celui d’aides ciblées vers les ménages et professions considérés comme les plus vulnérables face à la crise énergétique actuelle.