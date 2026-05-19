Ford lance une offensive en Europe avec sept nouveaux modèles pour contrer la montée des constructeurs chinois

Le constructeur automobile américain Ford Motor Company a annoncé lundi le lancement de sept nouveaux modèles en Europe d’ici 2029, dans une stratégie visant à relancer ses ventes de voitures particulières, en perte de vitesse, et à faire face à une concurrence de plus en plus intense, notamment celle des constructeurs chinois.

Parmi ces nouveaux véhicules figurent cinq voitures particulières, dont une petite voiture électrique et un petit SUV électrique. Ces deux modèles seront produits dans une usine de Renault située dans le nord de la France, qui utilisera des technologies du groupe français dans le cadre de cette coopération industrielle.

Les trois autres SUV annoncés par Ford Motor Company seront proposés à la fois en versions hybrides et entièrement électriques, reflétant une stratégie plus flexible face à la transition énergétique et à l’évolution de la demande des consommateurs européens.

Le président de Ford Europe, Jim Baumbick, a déclaré que l’objectif du groupe était d’augmenter sa part de marché sur un marché qu’il décrit comme « de plus en plus fragmenté ». Selon lui, la marque doit désormais se différencier pour rester compétitive face à des concurrents très dynamiques.

Dans le même temps, le constructeur américain critique la politique européenne en matière de réduction des émissions de CO₂. Ford estime que les objectifs réglementaires devraient mieux refléter la demande réelle des consommateurs et soutenir davantage les véhicules hybrides rechargeables ainsi que les modèles à autonomie étendue, plutôt que de favoriser exclusivement les voitures 100 % électriques.

Cette annonce s’inscrit dans un contexte de restructuration importante de Ford en Europe. Le groupe a récemment fermé son usine de Saarlouis en Allemagne et supprimé des emplois dans son site de Cologne, dans le cadre d’un vaste plan d’adaptation de ses activités.

Il y a dix ans, Ford Motor Company occupait la quatrième place du marché européen avec plus d’un million de véhicules vendus. L’an dernier, ses ventes sont tombées à environ 426 000 unités, faisant chuter le constructeur à la huitième position, derrière des marques comme Mercedes-Benz Group.

Dans le même temps, les constructeurs chinois tels que BYD et Chery continuent de gagner du terrain en Europe, avec des ventes en forte progression, accentuant la pression sur les groupes historiques du secteur automobile.