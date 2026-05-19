L’accord agricole entre Washington et Pékin pourrait rebattre les cartes des exportations brésiliennes

Le Brésil pourrait être amené à rediriger une partie de ses exportations agricoles vers de nouveaux marchés après un accord prévoyant une augmentation des achats chinois de produits agricoles américains. Selon plusieurs experts du secteur, cette évolution pourrait créer de nouvelles opportunités commerciales pour les producteurs brésiliens, alors que les États-Unis renforceraient leurs livraisons vers la Chine.

Pékin est aujourd’hui le principal partenaire commercial du Brésil, notamment pour les matières premières agricoles comme le soja. Si la Chine accroît significativement ses importations en provenance des États-Unis, Brasilia pourrait chercher à compenser en développant davantage ses exportations vers d’autres régions du monde.

Les analystes estiment que cette réorganisation potentielle des flux commerciaux pourrait profiter au Brésil sur certains marchés où les exportateurs américains réduiraient leur présence afin de satisfaire la demande chinoise. Les producteurs brésiliens pourraient alors combler les espaces laissés vacants, notamment dans les secteurs du soja, du maïs ou encore de la viande.

Cette situation rappelle les bouleversements observés lors des précédentes tensions commerciales entre Washington et Pékin. À l’époque, les restrictions chinoises sur les produits américains avaient largement bénéficié à l’agriculture brésilienne, qui avait vu ses exportations vers la Chine fortement progresser.

Toutefois, les spécialistes du commerce agricole soulignent que les conséquences exactes de ce nouvel accord restent encore difficiles à mesurer. Les volumes concernés, les conditions tarifaires et l’évolution de la demande mondiale joueront un rôle déterminant dans les prochains mois.

Le Brésil demeure l’un des plus grands exportateurs agricoles mondiaux et conserve une position stratégique sur les marchés internationaux. Dans un contexte de rivalité économique persistante entre les États-Unis et la Chine, les producteurs brésiliens pourraient une nouvelle fois tirer parti des recompositions du commerce mondial.