Étienne Davignon meurt avant son procès dans l’affaire de l’assassinat de Patrice Lumumba

L’ancien diplomate belge Étienne Davignon est décédé lundi à l’âge de 93 ans, avant de pouvoir être jugé dans l’affaire de l’assassinat du leader indépendantiste congolais Patrice Lumumba en 1961. Cette année, il était devenu la première personne officiellement inculpée dans ce dossier historique.

La mort d’Étienne Davignon a été confirmée par l’Institut Jacques Delors, dont il était membre du conseil d’administration. Figure majeure de la diplomatie et de l’industrie belge pendant plusieurs décennies, il avait également occupé le poste de commissaire européen.

Le parquet belge avait décidé son renvoi devant la justice pour crimes de guerre dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat de Patrice Lumumba, considéré comme l’un des crimes politiques les plus marquants du XXe siècle. Les procureurs estimaient qu’il avait participé à la détention illégale ou au transfert du dirigeant congolais et qu’il l’avait privé de son droit à un procès équitable.

Devenu Premier ministre du Congo, aujourd’hui appelé République démocratique du Congo, après l’indépendance du pays vis-à-vis de la Belgique en 1960, Patrice Lumumba avait été renversé quelques mois plus tard avant d’être assassiné le 16 janvier 1961 par des rebelles sécessionnistes soutenus par la Belgique.

L’affaire demeure l’un des épisodes les plus sombres de l’histoire coloniale belge et un symbole des luttes d’indépendance africaines de l’époque. L’assassinat de Lumumba continue de susciter une forte émotion en Afrique et en Europe plus de six décennies après les faits.

Étienne Davignon était également accusé d’implication dans les assassinats de deux proches alliés de Lumumba, Maurice Mpolo et Joseph Okito. Il avait toujours nié toute responsabilité et contestait en appel la décision de le renvoyer devant les tribunaux au moment de son décès.

Il était le dernier suspect encore en vie dans cette enquête ouverte il y a près de quinze ans. Sa disparition risque désormais de compliquer davantage les efforts entrepris pour établir les responsabilités judiciaires dans ce dossier emblématique de l’histoire postcoloniale africaine.