Le Groenland affirme progresser dans ses discussions avec Washington mais refuse toute vente

Le gouvernement du Greenland a déclaré que les discussions avec les États-Unis avançaient, tout en réaffirmant fermement que l’île n’était « pas à vendre ».

L’émissaire américain Jeff Landry, nommé par Donald Trump pour promouvoir un renforcement du contrôle américain sur le Groenland, est arrivé dimanche à Nuuk pour rencontrer le Premier ministre groenlandais Jens-Frederik Nielsen ainsi que le ministre des Affaires étrangères Mute Egede.

À l’issue de la rencontre, Jens-Frederik Nielsen a déclaré que son gouvernement cherchait une solution acceptable pour toutes les parties, tout en excluant toute possibilité d’annexion, de prise de contrôle ou d’achat du territoire.

Mute Egede a également insisté sur les « lignes rouges » du Groenland, affirmant que le peuple groenlandais resterait propriétaire de son territoire « pour toujours ».

Les déclarations répétées de Donald Trump sur un éventuel contrôle américain du Groenland ont ravivé les tensions entre Washington et Denmark, dont le Groenland est un territoire semi-autonome, ainsi qu’avec plusieurs partenaires européens de l’OTAN.