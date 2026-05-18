Le débat sur le Brexit refait surface au sein du Parti travailliste britannique

Wes Streeting a relancé le débat sur le Brexit en déclarant que la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne avait été une « erreur catastrophique » et en affirmant que le pays pourrait réintégrer l’UE « un jour ».

Ces propos interviennent alors que Streeting se positionne comme potentiel rival du Premier ministre Keir Starmer dans la future course à la direction du Parti travailliste.

Lors d’un discours prononcé à Londres, Wes Streeting a déclaré que « l’avenir de la Grande-Bretagne réside en Europe », remettant ainsi sur le devant de la scène un sujet devenu politiquement sensible près de dix ans après le référendum sur le Brexit.

Ses déclarations ont surpris plusieurs responsables du Parti travailliste, certains estimant que la question européenne n’est plus une priorité pour les électeurs britanniques.

Le retour du débat pourrait toutefois profiter au parti populiste anti-UE Nigel Farage et à Reform UK, qui continuent de défendre fermement le Brexit.

Un autre prétendant potentiel à la direction travailliste, Andy Burnham, a minimisé l’importance du sujet, affirmant que le Brexit n’était pas au centre des préoccupations des électeurs dans la campagne actuelle.