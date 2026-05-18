Elon Musk débouté dans son procès contre OpenAI et Sam Altman

Elon Musk a essuyé un revers judiciaire majeur dans son conflit avec OpenAI. Une juge californienne a rejeté mardi sa requête visant à empêcher le créateur de ChatGPT de se convertir en entité à but lucratif. Le milliardaire, qui avait cofondé l’entreprise, accusait ses dirigeants et notamment Sam Altman d’avoir trahi la mission philanthropique originelle de l’organisation en privilégiant la recherche du profit et le partenariat avec Microsoft. La magistrate a estimé que la demande d’Elon Musk n’était pas justifiée, invoquant notamment un problème de prescription pour certaines accusations.

Une mission philanthropique contestée

Au cœur du litige se trouve la révision des statuts d’OpenAI, structure initialement créée comme organisation à but non lucratif dédiée au développement d’une intelligence artificielle bénéfique pour l’humanité. L’homme le plus riche du monde reprochait aux dirigeants actuels d’avoir détourné ses dons initiaux et transformé l’entreprise en machine à générer des profits. Le procès, très médiatisé, s’est ouvert à Oakland et opposait directement Elon Musk à Sam Altman, son ancien associé devenu rival dans le domaine de l’intelligence artificielle.

OpenAI libre de poursuivre sa mue

Cette décision judiciaire constitue une victoire significative pour OpenAI et son partenaire Microsoft. Elon Musk avait d’ailleurs renoncé en cours de procédure à certaines de ses accusations les plus graves, notamment celles portant sur la fraude. Le différend illustre les tensions croissantes autour de la gouvernance et des orientations stratégiques des entreprises leaders dans le secteur de l’intelligence artificielle. OpenAI peut désormais poursuivre sa transformation structurelle sans entrave juridique immédiate.