Musk et Bezos, retour au duel lunaire sur fond de gros contrat NASA

Revoilà Elon Musk et Jeff Bezos à se jauger à distance, petites piques et grandes ambitions, comme deux capitaines décidés à planter leur drapeau plus haut que l’autre. La course à la Lune, relancée par le programme Artemis de la NASA, sert de décor à une rivalité qui dépasse la technique : il y a la performance industrielle, bien sûr, mais aussi la bataille du récit, celui du « premier » et du « plus fiable ». Vous le sentez venir, ce mélange de fusées et d’ego, où chaque essai devient un argument et chaque message public un coup de pression.

La Lune, terrain de jeu… et de communication

Chez Blue Origin, le ton a changé depuis l’arrivée de David Limp, ex-cadre d’Amazon recruté fin 2023 pour remettre la machine en ordre de marche. Longtemps, l’entreprise fondée en 2000 a surtout été associée au moteur BE-3 et au petit lanceur réutilisable New Shepard, qui emmène des touristes flirter avec l’espace, sous la barre des 100 kilomètres d’altitude. Maintenant, il faut passer à l’âge adulte: New Glenn, lanceur lourd attendu au tournant, et Blue Moon, l’alunisseur décliné pour répondre aux besoins de la NASA. En face, SpaceX garde une longueur d’avance avec Starship, mastodonte aussi prometteur que capricieux, dont la cadence d’essais impressionne autant qu’elle inquiète quand on parle de calendriers habités.

L’affrontement, surtout, se mesure en dollars publics. En 2021, la NASA a confié à SpaceX le contrat principal d’atterrisseur lunaire habité, autour de 2,9 milliards de dollars, un choix contesté par Blue Origin qui s’estime alors tenu à la porte. Deux ans plus tard, l’agence a élargi le jeu en attribuant à Blue Origin un second contrat, estimé à 3,4 milliards de dollars, pour une mission Artemis ultérieure, histoire de ne pas mettre tous ses espoirs dans un seul moteur. Reste une réalité têtue: dans ce secteur, la communication fait du bruit, mais ce sont les dates tenues, les systèmes qui volent et les risques maîtrisés qui finissent par écrire la suite.