Instagram supprime le chiffrement des messages privés

Le réseau social Instagram a mis fin au chiffrement de bout en bout de ses messages privés, une modification passée presque inaperçue mais qui change profondément le niveau de confidentialité des échanges. Depuis le 8 mai, la maison mère Meta peut désormais accéder techniquement aux contenus envoyés via les discussions privées de la plateforme, alors que cette protection avait été introduite progressivement à partir de 2023.

Le changement intervient quelques jours avant l’entrée en vigueur du Take It Down Act aux États-Unis, une loi obligeant les plateformes numériques à retirer rapidement certains contenus illicites, notamment les images intimes diffusées sans consentement. Avec la disparition du chiffrement, Meta récupère la capacité technique de consulter les messages afin de répondre à ces obligations légales et aux demandes des autorités.

Une décision qui ravive les inquiétudes sur la confidentialité

Pour justifier cette suppression, le groupe américain affirme que très peu d’utilisateurs avaient activé cette option de sécurité sur Instagram. Contrairement à WhatsApp, où le chiffrement fonctionne automatiquement, cette protection restait facultative et peu visible dans les paramètres du réseau social, limitant fortement son adoption.

L’évolution suscite de nouvelles critiques des défenseurs de la vie privée, qui redoutent une exploitation accrue des conversations par les outils publicitaires et les intelligences artificielles de Meta. Plusieurs spécialistes estiment également que l’absence de chiffrement augmente les risques liés aux demandes gouvernementales, aux fuites de données et à l’analyse automatisée des échanges personnels sur la plateforme.