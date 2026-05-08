En Corée du Sud, un robot humanoïde devient symbole du bouddhisme moderne

Le temple Jogye de Séoul a présenté cette semaine un étonnant « moine robot » baptisé Gabi, devenu le premier humanoïde associé officiellement à une cérémonie bouddhiste dans le pays. Haut de 1,30 mètre et vêtu d’une robe monastique traditionnelle, le robot a participé à un rituel religieux organisé avant les célébrations de l’anniversaire de Bouddha.

Selon les responsables du temple, cette initiative est née « presque comme une plaisanterie » avant de devenir un véritable projet symbolique destiné à rapprocher la technologie et la spiritualité. Le robot, développé à partir du modèle Unitree G1, a joint les mains devant les moines, répondu en coréen à des questions religieuses et reçu un chapelet bouddhiste durant la cérémonie.

Une expérience entre intelligence artificielle et tradition religieuse

Le temple Jogyesa explique vouloir utiliser Gabi lors d’activités éducatives et de cérémonies publiques afin d’attirer un public plus jeune vers le bouddhisme. Les cinq préceptes traditionnels de la religion ont même été adaptés au robot avec des règles spécifiques comme « ne pas blesser les humains », « ne pas endommager d’autres robots » ou encore « économiser l’énergie ».

L’événement relance en Corée du Sud le débat sur la place de l’intelligence artificielle dans les pratiques religieuses. Le pays, très avancé dans la robotique, voit depuis plusieurs années apparaître des expérimentations mêlant IA et spiritualité, notamment dans certains temples bouddhistes ou universités spécialisées.