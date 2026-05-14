Washington veut pousser Pékin à faire pression sur l’Iran dans le Golfe

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré mercredi que les États-Unis espéraient convaincre la Chine de jouer un rôle plus actif afin de pousser l’Iran à modifier son comportement dans le Golfe, alors que les tensions régionales continuent de s’intensifier.

Dans une interview diffusée sur la chaîne Fox News, Marco Rubio a affirmé que Washington souhaitait voir Pékin utiliser son influence diplomatique et économique auprès de Téhéran pour contribuer à une désescalade dans la région.

Les déclarations du chef de la diplomatie américaine interviennent dans un contexte de fortes tensions autour du détroit d’Ormuz, zone stratégique par laquelle transite une part essentielle des exportations mondiales de pétrole et de gaz naturel liquéfié.

Depuis plusieurs semaines, les États-Unis accusent l’Iran d’accroître son contrôle sur les flux maritimes dans le Golfe, tandis que la guerre régionale impliquant les forces américaines, Israël et l’Iran continue de perturber les marchés énergétiques internationaux.

La Chine entretient des relations économiques étroites avec l’Iran et reste l’un des principaux acheteurs de pétrole iranien malgré les sanctions occidentales. Pékin cherche également à préserver la stabilité des approvisionnements énergétiques en provenance du Moyen-Orient, essentielle pour son économie.

L’appel de Washington à une implication chinoise plus importante souligne aussi la volonté de l’administration américaine de partager la gestion des crises internationales avec d’autres grandes puissances, alors même que les relations entre les États-Unis et la Chine restent tendues sur plusieurs dossiers stratégiques.