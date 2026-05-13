Moscou interdit la diffusion d’images de frappes de drones sans autorisation officielle

Les autorités de Moscou ont annoncé mercredi de nouvelles restrictions interdisant la publication de photos et vidéos montrant les conséquences d’attaques de drones ou d’autres actes qualifiés de « terroristes » sans validation préalable des autorités russes.

La mesure a été annoncée par le bureau du maire Sergueï Sobianine à travers un arrêté publié sur le site officiel de la municipalité. Le texte, attribué à la « Commission antiterroriste » de la ville, affirme que cette décision vise à empêcher « la diffusion d’informations non fiables ».

Les restrictions concernent les médias, les particuliers ainsi que les services d’urgence. Désormais, aucune image ou vidéo montrant les conséquences de frappes de drones, d’explosions ou de dommages sur des infrastructures ne pourra être diffusée avant une publication officielle du ministère russe de la Défense ou du gouvernement municipal.

Le document précise que cette interdiction couvre également les attaques utilisant des drones ou « d’autres moyens de destruction » susceptibles de menacer la vie des citoyens ou d’endommager des infrastructures critiques.

Les autorités russes indiquent toutefois que les annonces destinées au maintien de l’ordre public ou à la sécurité immédiate de la population resteront autorisées. Les contrevenants s’exposent à des amendes pouvant atteindre l’équivalent de plusieurs centaines de dollars pour les particuliers, et davantage encore pour les responsables administratifs ou les entreprises.

Depuis plusieurs mois, la Russie fait face à une multiplication des attaques de drones attribuées à l’Ukraine, y compris dans des régions éloignées du front. D’autres régions russes avaient déjà adopté des mesures similaires avant Moscou, signe d’une volonté croissante du pouvoir de contrôler les informations liées aux conséquences de la guerre sur le territoire russe.