Xi Jinping évoque un « nouveau positionnement » des relations entre Pékin et Washington après son sommet avec Trump

Le président chinois Xi Jinping a salué jeudi ce qu’il a qualifié de « nouveau positionnement » des relations entre la Chine et les États-Unis, à l’issue de son sommet avec Donald Trump à Pékin. Le dirigeant chinois a évoqué une approche mêlant coopération et concurrence maîtrisée entre les deux puissances mondiales.

Cette déclaration intervient dans le cadre de la visite officielle de Donald Trump en Chine, la première d’un président américain dans le pays depuis près de dix ans. Le déplacement se poursuit jusqu’à vendredi et est suivi de près par les marchés ainsi que par les observateurs internationaux.

Selon Pékin, les discussions entre les deux dirigeants ont permis d’esquisser une nouvelle phase des relations bilatérales, malgré des désaccords persistants sur plusieurs sujets stratégiques et commerciaux. Les deux pays cherchent notamment à stabiliser leurs échanges après plusieurs années de tensions économiques et diplomatiques.

Xi Jinping a insisté sur la nécessité de maintenir un équilibre entre coopération et rivalité. Cette formule reflète la volonté chinoise d’éviter une détérioration brutale des relations tout en préservant les intérêts stratégiques de Pékin face à Washington.

Le sommet intervient également dans un contexte politique délicat pour Donald Trump. La guerre contre l’Iran continue d’alimenter les critiques aux États-Unis et pourrait peser sur sa popularité à l’approche des élections de mi-mandat.

Malgré les tensions géopolitiques et les différends sur des dossiers sensibles comme Taïwan ou le commerce, cette rencontre marque une tentative de reprise du dialogue au plus haut niveau entre les deux premières économies mondiales. Les investisseurs et diplomates attendent désormais de voir si ces échanges déboucheront sur des accords concrets dans les prochaines semaines.