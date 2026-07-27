CAN féminine 2026 au Maroc : Nigeria favori, les Lionnes de l’Atlas rêvent de sacre

La Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026 débute au Maroc avec seize équipes en lice. Le Nigeria, dix fois champion en titre, est le grand favori, tandis que le pays hôte, le Maroc, espère saisir l'occasion de remporter son premier titre. Cette édition annonce également une hausse historique des dotations financières pour le football féminin en Afrique.

La Coupe d’Afrique des Nations féminine s’ouvre au Maroc avec seize équipes en compétition. Le Nigeria, dix fois champion continental, défend son titre face à un pays hôte qui n’a jamais remporté le trophée.

Le coup d’envoi de la CAN féminine 2026 a été donné au Maroc. Seize sélections s’affrontent pour décrocher le titre continental, dans un tournoi qui servira également de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027.

Le Nigeria aborde la compétition avec le statut de grand favori. Champion en titre, le pays cumule dix sacres continentaux, un palmarès sans équivalent sur le continent africain. Les Super Falcons visent une onzième couronne.

Face à elles, le Maroc joue un rôle particulier. Pays organisateur, les Lionnes de l’Atlas n’ont jamais remporté la compétition. Recevoir le tournoi représente une opportunité rare de conquérir un premier trophée devant leur propre public, dans des stades qui s’annoncent mobilisés.

Cette édition marque aussi un tournant financier pour le football féminin africain. La Confédération africaine de football a décidé d’augmenter les dotations financières à un niveau historique, signe d’une montée en puissance progressive du secteur sur le continent.