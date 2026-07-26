Attaque meurtrière à la Pride de Berlin : Abdul B., 21 ans, identifié comme principal suspect

L'attaque près de la Pride de Berlin a fait un mort et au moins 16 blessés, avec un véhicule percutant des participants. Abdul B., 21 ans, est identifié comme le principal suspect et est toujours en fuite. La police cherche des témoins et étudie les vidéos pour retracer les événements et d'éventuels complices.

La police allemande a dévoilé le nom et le visage du principal suspect recherché après l’attaque commise samedi soir près de la Pride de Berlin. Il s’agit d’Abdul B., un homme de 21 ans soupçonné d’avoir participé à l’assaut qui a fait un mort et au moins seize blessés dans le parc du Tiergarten. Toujours en fuite, il est considéré comme potentiellement armé et dangereux.

Le nom et la photographie du suspect rendus publics

La police berlinoise et le parquet général ont lancé dimanche 26 juillet un appel à témoins accompagné d’une photographie d’Abdul B. Les enquêteurs demandent l’aide de la population pour retrouver le jeune homme et établir précisément son rôle dans l’attaque. Abdul B. est soupçonné d’avoir blessé plusieurs personnes avec un véhicule vers 22 heures, samedi 25 juillet, dans le secteur du Tiergarten. Les autorités ne précisent pas encore formellement s’il se trouvait au volant ou s’il occupait une autre place dans le véhicule. Elles le désignent néanmoins comme le principal suspect actuellement identifié.

Un homme de 21 ans, grand et vêtu de noir

Le suspect mesure environ 1,90 mètre. Il est décrit comme mince, avec les cheveux noirs. Au moment de l’attaque, il aurait porté un sweat à capuche noir et un pantalon blanc. La police demande aux personnes susceptibles de le reconnaître de ne surtout pas tenter de l’approcher. Abdul B. pourrait être armé. Toute personne l’apercevant doit s’éloigner, éviter tout contact direct et prévenir immédiatement les forces de l’ordre.

Le véhicule lancé contre les participants à la Pride

L’attaque s’est déroulée dans le Grand Tiergarten, à proximité des rassemblements organisés pour le Christopher Street Day, le nom donné à la marche des fiertés berlinoise. Un véhicule blanc a percuté plusieurs personnes avant de s’immobiliser. Une ou plusieurs personnes auraient ensuite quitté le véhicule. Cette formulation laisse ouverte l’hypothèse de plusieurs assaillants. La police cherche désormais à identifier toutes les personnes présentes dans le véhicule et à reconstituer leur fuite après l’attaque.

Un mort et au moins 16 blessés

Une personne a été tuée et au moins 16 autres ont été blessées. Trois victimes se trouvaient dans un état critique, huit étaient grièvement blessées et cinq souffraient de blessures plus légères selon les premiers bilans communiqués après l’attaque. Les secours ont déployé un important dispositif autour du Tiergarten. Les célébrations de la Pride ont été interrompues et le public a été invité à quitter rapidement le secteur pendant que les policiers sécurisaient les lieux.

Plusieurs victimes auraient également été poignardées

L’attaque ne se serait pas limitée à l’utilisation du véhicule. Plusieurs personnes auraient également été blessées avec des armes blanches. Les enquêteurs doivent déterminer si ces agressions ont été commises par Abdul B., par une autre personne ayant quitté le véhicule ou par plusieurs complices. Les policiers recherchent notamment des témoins ayant aperçu un homme près d’un véhicule blanc au moment des faits. Les images tournées avec des téléphones portables et les vidéos de surveillance sont également examinées afin de retracer les mouvements des suspects.

Abdul B. toujours en fuite

Dimanche matin, Abdul B. n’avait toujours pas été arrêté. Les recherches se poursuivaient pour déterminer son lieu de fuite et retrouver d’éventuels complices. L’avis diffusé par la police insiste sur le danger que pourrait représenter le suspect. Les autorités veulent également savoir qui lui a fourni le véhicule, s’il a bénéficié d’une aide avant ou après l’attaque et si la Pride constituait directement la cible choisie.